26架共機突聯合戰備警巡！17架越中線擾台 國軍緊急戒備

在東亞局勢因中日角力而升溫之際，台灣周邊空域再度傳出緊張訊號。國防部15日傍晚指出，自下午2點50分起，共軍多型戰機如潮水般陸續越海而來，短短時間內累計達26架次，其中17架次更直接跨越台海中線與延伸線，逼近台灣北部、中部、西南與東部空域。

這次共軍出動的陣容相當具規模，包含殲-16、空警-500等主力戰機與輔戰機，甚至連無人機也加入計26架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域。國防部15日表示，此舉配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

面對空海同步襲來的壓力，國軍第一時間啟動聯合情監偵系統，完整掌握共軍動態，同時派出任務機、艦與岸置防空飛彈嚴陣以待，以「不升高衝突、不放棄原則」的模式應處。國防部強調，全程保持高度警戒，確保台海安全不受影響。

