26架次共機越界擾台 運載衛星火箭凌晨也飛越台灣高空

國防部公布，累計從昨天（16日）週五清晨6點到今天清晨6點為止，共計偵獲共機26架次逾越我ADIZ防空識別區。（圖：國防部提供）

國防部今天（17日）上午9點例行性公布共軍台海周邊海空域動態，累計從昨天（16日）週五清晨6點到今天清晨6點為止，共計偵獲共機26架次逾越我ADIZ防空識別區，其中7架次跨越中線進入北部、中部及西南空域；另外還有共艦8艘次及公務船1艘次，也持續在台海周邊活動。

國防部強調：國軍都運用任務機艦及岸置飛彈系統，對越界中共機艦實施嚴密監控與應處。

此外，軍方也證實：一枚中共運載火箭，今天清晨0點56分從大陸四川四昌衛星發射中心升空，飛往西太平洋方向，也越過我方防空識別區上空。（張柏仲報導）