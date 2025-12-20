26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

甘肅26歲人妻小艾（化名）某日被發現躺在其12歲的侄子小進（化名）床上，其丈夫追問後，小艾坦承認猥褻了小進，丈夫和小進的父親、自己的大哥氣得報警，警方鑑定小艾患精神分裂症，不需負刑責，法院並駁回兩人提出送小艾強制醫療的申請。小艾丈夫不服，近來奔走希望妻子送法辦。案件經報導後引來熱議，不少網友歪樓質疑，小艾19歲結婚，婚後7年內生3子，其丈夫不顧念情份執意大義滅親，恐另有隱情。

據紅星新聞報導，小艾的馬姓丈夫近日找上媒體反映稱，其妻小艾在今年7月3日晚向他承認猥褻了侄兒小進，他和小進父親報警後，小艾於7月23日因涉嫌猥褻兒童罪被警方刑事拘留；7月26日，東鄉縣公安局鑑定意見通知書顯示，小艾案發時患精神分裂症，辨認及控制能力喪失，故無刑事責任能力；10月29日，東鄉縣檢察院申請對小艾強制醫療，被東鄉縣法院於12月1日駁回，由法定監護人嚴加看管和治療。

馬男說，他和小艾經人介紹結婚已有7年，育有3個孩子。今年7月3日晚11時許不見妻子，尋找發現妻子躺在侄兒小進睡覺的地方，小進則坐在沙發上，小艾向他承認6月30日晚上，小進在其家中客臥內睡覺時就猥褻了小進；小進也承認了此事，但因恐懼和害羞，一直不敢將此事告訴在外打工的家人。

「當時我一點都不相信，我以為她是故意氣我的，因為她在鬧離婚」，馬男說，第二天他打電話給岳父，讓其將女兒小艾領回家，並協商離婚和賠償。隨後幾天，他們一直向警方反映情況，不過，東鄉縣公安局7月26日出具的鑑定意見通知書稱，小艾案發時患精神分裂症，無刑事責任能力。10月29日，東鄉縣檢察院申請對小艾強制醫療，於12月1日被東鄉縣法院駁回。

法院駁回理由是：「本案中被申請人（小艾）因無刑事責任能力被送至醫院住院治療，治療期間病情穩定，治療效果明顯，且被申請人小艾及其親屬均不同意強制醫療，故現有證據無法證明有繼續危害社會的可能.....由法定代理人對被申請人嚴加看管和治療」。

小進目前被父親帶到了打工的地方念初中，其父稱，猥褻一事讓小進至今晚上睡覺做噩夢被驚醒，對孩子的心理創傷太大；他和從沒發現小艾有任何精神疾病。馬男也稱，他和小艾結婚7年，從沒發現她有精神疾病。兩人表示已向上級法院申請覆議，希望對小艾重新進行鑑定，並追究其刑事責任。

對此，不少網友留言表示，犯罪確實該被依法處罰，但小艾的丈夫表現出要將妻子送法辦的決心啟人疑竇：「19歲結婚、20歲開始生孩子、7年3個……這男人一點夫妻情分都不講」，「為啥她老公願意外揚家醜？以後侄子還怎麼面對父老鄉親們？」，「想一覺踹走女人？」，「送進監獄丈夫很開心嗎」。

也有網友質疑小艾的精神鑑定結果：「她猥褻丈夫侄子的時候，鑑定人員不在現場，怎麼確定她案發時患精神分裂？」，「她不配合重新鑑定，就不重新鑑定了？」，「不送進去，以後其他孩子被猥褻咋辦？」。

