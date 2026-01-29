26歲健美網紅睡夢中猝死！生前1器官異狀 好友慟：相信你只是多睡一點

娛樂中心／施郁韻報導

中國知名健美網紅畢嘉琪，驚傳在睡夢中離世。（圖／翻攝自微博）

26歲中國知名健美網紅畢嘉琪，驚傳在睡夢中離世，粉絲得知噩耗時，十分震驚。畢嘉琪生前一張聚餐照，好友直言「身體早已在求救」，感嘆沒有人注意到異狀。

畢嘉琪在寧波健身圈以苦練聞名，社交平台上都是訓練照，他除了是健美選手外，也兼職健身教練。

畢嘉琪去年12月還在參加比賽，近日卻在睡夢中猝逝，好友在微博上公布死訊，感嘆不久前畢嘉琪搬進新家，相約朋友一起聚餐、打麻將，沒想到時間搭不上、沒能成行，就此無法見到最後一面。

好友悲痛喊話「明明昨天我還和你續著火花，你不是說火花不能滅嗎？怎麼今天就嘎然而止了？至今我還是相信你只是想多睡一點」。

友人PO出一張畢嘉琪生前打麻將照片，照片中，畢嘉琪嘴唇發紫，癱在椅子上，模樣相當疲憊。網友直言：「這不是嚴重缺氧的徵兆嗎」。

嘴唇發紫的症狀，常見於心臟衰竭、肺部疾病或血液循環不佳，不少人懷疑畢嘉琪是心肌梗塞猝死，不過親友尚未證實。

