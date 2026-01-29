26歲健美網紅睡夢中猝死 粉絲看生前一張照片驚：他身體早已在求救

大陸寧波健美網紅畢嘉琪日前睡夢中猝死，年僅26歲。（圖／翻攝自微博）

健美先生背後除了努力訓練外，往往都需要配合「某些」藥物，才能讓肌肉膨脹、血管暴筋。近日一名健美網紅驚傳在睡夢中猝逝，年僅26歲，震驚健美圈，但有細心粉絲發現他生前一張聚餐照表示「身體早已在求救」，感嘆沒有人注意到異狀。

26歲的大陸健美網紅畢嘉琪在寧波健身圈以苦練聞名，社交平台上滿是自己訓練到滿頭大汗的自拍照，除了是健美選手外，也兼職健身教練，肌肉線條極為深邃，上半身肌肉更是可怕，有如鎧甲般厚實。

畢嘉琪生前一張打麻將照片，嘴唇發紫，整個人異常疲憊，讓網友驚呼「他的身體早就在求救」。（圖／翻攝自微博）

去年12月還在參加比賽的畢嘉琪，卻傳出在近日於睡夢中猝逝，他的好友在微博上公布消息，感嘆不久前畢嘉琪才搬進新家，約了朋友聚餐、打麻將，但當時因大家都忙未能成行，沒想到竟因此無法見到對方最後一面，原本約好的下次聚餐也永遠無法成行，好友感嘆「明明昨天我還和你續著火花，你不是說火花不能滅嗎？怎麼今天就嘎然而止了？至今我還是相信你只是想多睡一點」。

廣告 廣告

該名友人還上傳了一張畢嘉琪生前打麻將照片，照片中畢嘉琪嘴唇發紫，整個人癱在椅子上，看起來異常疲憊。網友也驚呼「這不是嚴重缺氧的徵兆嗎」，此外本月初畢嘉琪還曾發自拍照，自嘲「腦袋腫成發麵饅頭」，但認為只是賽前脫水，極端減脂的正常狀況，許多人因此懷疑畢嘉琪是心肌梗塞猝死。

嘴唇發紫通常是血液缺氧的警訊，代表紅血球攜氧能力不足，常見於心臟衰竭、肺部疾病（如哮喘、肺心病）或血液循環不佳，若非天冷引起，就必須盡速就醫，以防萬一。

更多中時新聞網報導

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸

蔡健雅51歲大突破 閉眼塗鴉畫人體

疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤