26歲健美網紅睡夢中猝逝！生前照見「1異狀」 粉絲驚：身體早在求救

20260130 中國健身網紅畢嘉琪猝逝，得年26歲。圖／翻攝自網易新聞

恐怖！中國一名健美網紅畢嘉琪在睡夢中去世，得年26歲。過去畢嘉琪時常在社交平台上發布健身訓練的影片，去年他還參加比賽，結果於近日在睡夢中猝逝。對此，畢嘉琪的朋友後來回憶，想到某次跟畢嘉琪聚會打麻將時，就發現他沒什麼精神，嘴唇也有紫的現象，讓人不禁思索，是否當時就有徵兆。

根據《網易新聞》報導，中國26歲的健身網紅畢嘉琪17日在睡夢中猝死。畢嘉琪生前時常在社交平台發布訓練影片，只見他肌肉精實，一看就知道有下過苦功，最近他才剛拿到新房鑰匙，還跟朋友相約在比賽後要去吃大餐慶功，沒想到卻驟然離世。

對此，友人曝光一張跟畢嘉琪一起打麻將的照片，只見畫面中畢嘉琪癱坐在椅子上，而且嘴唇還有發紫的現象，看起來相當疲憊。友人感嘆，「明明昨天我還和你續著火花，你不是說火花不能滅嗎？怎麼今天就戛然而止了？我翻了我們的聊天紀錄，覺得你還在，只是多睡了一會對嗎？」

關於畢嘉琪的死因，有網友在看到照片後指出可能是心肌梗塞，原因是嘴唇發紫可能代表缺氧，因此懷疑畢嘉琪的身體早已在求救。事實上，嘴唇發紫通常是身體嚴重缺氧的徵兆，可能代表心臟、肺部疾病或血液循環不良，如果不是因天冷引起，必須要盡速就醫。

另外，畢嘉琪今年才自嘲說「腦袋發腫像饅頭」，當時健身夥伴認為是賽前極端減脂的正常反應。而為了追求極致的體態，許多健美選手都會採取極端方式控制體脂，再加上高強度的訓練，最終可能會導致心臟不堪負荷。



