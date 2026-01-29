26歲健美網紅睡夢中離世！最後露面「嘴唇發紫」 網淚：身體早就在求救

娛樂中心／唐家興報導

26歲的中國知名健美網紅畢嘉琪驚傳在睡夢中離世，讓粉絲感到錯愕與不捨！（圖／翻攝自微博）

年僅26歲的中國知名健美網紅畢嘉琪，近日驚傳在睡夢中離世，消息一出震驚健身圈。這位正值青春年華、體態強健的肌肉猛男，不久前才剛領到新房鑰匙，甚至還與好友約好比賽後的「放縱餐」，沒想到這頓飯再也等不到主人。更令人鼻酸的是，他生前最後留影已出現「嘴唇發紫」等缺氧異狀，但身邊好友與他本人都以為只是訓練後的疲勞，未料竟成永別。

【肌肉下的求救訊號！嘴唇發紫竟被當成自律勳章】

畢嘉琪在寧波健身圈以「苦練」聞名，社交平台上滿是揮汗如雨的紀錄。然而，追求極致線條的背後，身體早已不堪負荷。有好友事後翻出合照痛心發現，畢嘉琪最後露面時，嘴唇呈現明顯的青紫色，眼神疲憊，頸部血管異常鼓起。

1月初，他曾發出一張自拍照自嘲「腦袋腫成發麵饅頭」，當時大家只當成賽前脫水、極端減脂的正常反應，甚至將這些異狀視為勇往直前的「自律勳章」。專家指出，口唇發紫是嚴重的組織缺氧警訊，極可能是心肺功能亮起紅燈，但在高強度的健美圈中，這些求救訊號往往被集體忽視。

畢嘉琪在健身圈以「苦練」聞名，社交平台上常曬出他壯碩的身材。（圖／翻攝自微博）

【新房鑰匙還沒握熱...最後承諾竟成空頭支票】

「明天還要一起吃大餐，怎麼就走了？」畢嘉琪的離世充滿了感傷的遺憾。他才剛裝潢好新家，鑰匙都還沒握熱，幾天前還熱情地邀請兄弟們到家裡打麻將、暖房，暢談搬家後的憧憬。

離世前一天，他還在微信群組裡與好友互動，討論著下一場比賽後的規劃。一切的細節都充滿希望，彷彿未來還有很長的路要走。沒想到，在那個平靜的夜晚，他安靜地入睡後再也沒有醒來，留下空蕩蕩的新房，和一群無法接受事實的朋友，在錯愕中反覆確認這場噩耗。

畢嘉琪待人和善，幾天前還熱情地邀請兄弟們到家裡玩。（圖／翻攝自微博）

【強壯不等於安全！別讓「極限訓練」成生命終點】

畢嘉琪的悲劇並非個案，近年來多位年輕健美選手因心臟猝死倒下，引發外界對「極限健身」的深思。為了在舞台上呈現雕塑般的肌肉分離度，選手常經歷極端控水、斷鹽及體脂率降至個位數的過程。這對心臟而言，如同發動機24小時超頻運轉，稍有不慎便會崩塌。

這場悲劇提醒著所有追求完美體態的人：強壯不等於安全，年輕更不等於無敵。肌肉或許能贏得獎盃，但健康才是活著的底氣。願這份沉痛的代價，能喚醒更多人對健康的敬畏，別讓「再拚一次」的執著，成為來不及告別的遺憾。

