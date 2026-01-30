26歲健美網紅「睡夢中猝逝」！好友證實死訊：本來還在計畫見面

（記者洪承恩／綜合報導）年僅26歲的中國健美網紅畢嘉琪近日驚傳在睡夢中離世，消息曝光後震撼健美圈與大批粉絲。正值事業與人生上升期的他，不久前才剛完成新居裝潢、拿到鑰匙，還和友人相約比賽後聚餐慶祝，沒想到卻在一夜之間猝然離開，留下無限唏噓。

綜合陸媒報導，畢嘉琪在寧波健身圈以刻苦訓練聞名，社群平台上幾乎清一色都是訓練與比賽相關內容，除了是健美選手，也兼任健身教練，體態精實、肌肉線條鮮明。去年12月他仍活躍於賽場，近日卻傳出於睡夢中猝逝，好友在微博證實噩耗，哀痛表示原本還在聊天、計畫下一次見面，卻再也等不到那天到來。

廣告 廣告

圖／大陸健美網紅畢嘉琪傳出猝逝的消息，年僅26歲讓粉絲感到震驚。（翻攝微博）

隨著消息傳開，有粉絲與友人回頭翻看畢嘉琪生前的照片，赫然發現其實早已有異狀。一張不久前打麻將的照片中，他整個人癱坐在椅子上，神情疲憊，嘴唇明顯呈現紫色，讓不少網友直呼「這看起來像是嚴重缺氧」、「身體早就在發出警訊，只是沒人注意到」。

不只如此，畢嘉琪今年初也曾上傳自拍照，自嘲頭部腫脹「像發麵饅頭」，當時多數人以為只是健美賽前脫水、極端減脂造成的暫時反應，甚至被視為備賽吃苦的象徵。如今回頭看來，卻讓外界質疑是否早已出現健康警訊，不少人推測其猝逝恐與心血管相關問題有關，但實際死因仍有待親友或相關單位進一步說明。

據了解，嘴唇發紫常與血氧不足或循環不良有關，若非天冷所致，且狀況持續或伴隨胸悶、喘不過氣、頭暈等症狀，通常被視為需要立即就醫的警訊。高強度訓練環境下，類似徵兆卻常被誤認為疲勞或訓練後反應，而遭到忽略。

畢嘉琪離世前幾天，仍在群組中與朋友熱烈聊天，分享比賽與搬進新家的期待，甚至邀約好友到新居「暖房」。如今新房才剛完工，人卻已不在，只留下空蕩的屋子與難以接受現實的親友，也讓不少粉絲感嘆，再耀眼的體能與意志，終究敵不過被忽視的健康警訊。

更多引新聞報導

電玩盛會來了！TGS開展人潮爆滿 新作、Coser、實況主全到齊

紀錄夢再碎！灰狼三分雨擊潰雷霆 無緣挑戰公牛72勝

