26歲前女團偶像搖身大哥女人！挑戰火辣女人味造型 曾少宗大談BL「窒息式虐戀」

耽美劇《星光燦爛的你》日前正式開拍，主CP由平均身高190公分的韓晨與羅奕傑搭檔，兩人皆是首次挑戰BL題材。韓晨吐露第一次看到劇本街頭少年的角色，直呼好想演，羅奕傑挑戰鋼琴師的角色更是令人驚艷。

為培養默契，韓晨與羅奕傑下足功夫，一個體驗生活日夜顛倒、過完今天再說看似樂觀卻厭世的人生，一個得讓平時活潑的自己完全靜下來彈鋼琴。拍攝前便私下以角色狀態相約北海岸「約會」，喝咖啡談心培養感情。韓晨笑說，發現羅奕傑是「有苦不說」的類型，而長時間相處後，2人逐漸敞開心房，發現彼此其實都很感性，甚至在表演課上一起爆哭落淚，情感連結迅速升溫。

韓晨、羅奕傑獲「助攻手」鄭穎推動感情

韓晨來自伊林模特兒經紀公司，曾參與台韓合製選秀節目《SCOOL》，雖未成功出道，但憑藉高挑外型與舞台魅力持續獲得戲劇與廣告機會；羅奕傑則出身《原子少年1》，已有戲劇與實境節目參與經驗。劇中還有「助攻手」鄭穎推動2人感情線發展，儘管角色暗戀羅奕傑，她坦言：「看到喜歡的人沒有結果，也會難過。」

除了描繪青春的悸動，劇中另一條備受矚目的情感線，是由實力派演員曾少宗與陳彥廷演繹的「大哥與小弟」。曾少宗飾演的角色身處江湖與父權壓力的夾縫中，在那個身不由己的世界裡，「愛誰」本身就是一種致命的風險。他必須壓抑真實的情感，在理智的武裝下隱藏最深切的渴望。

曾少宗與陳彥廷將演繹這種在危險邊緣不斷試探的情慾，勾勒出成人世界中無奈卻深刻的情感拉扯。這份虐戀展現了在動盪與黑暗中，即便愛得舉步維艱，依然有人選擇在荒蕪中守護心中的那一抹溫柔。

陳如山爆打兒子！徐瑋澤挑釁韓晨

26歲的林亭莉是AKB48 Team TP前成員，這是劇中則首次挑戰「大哥女人」角色，她表示，過去多演出女兒或學生類型角色，這次從妝容到服裝都是全新嘗試，是一次突破。曾少宗也笑說：「定裝時看到她完全就是角色的樣子，性感又有女人味，很有挑逗感。」

此外，陳如山在一場喝醉爆打兒子的戲碼幽默表示：「製片開玩笑要我往死裡打，但我兒子192公分，我可能反而被他打！」徐瑋澤首次挑戰反派，在劇中不斷挑釁韓晨，興奮的說：「和韓晨本來就認識，難得有機會『修理他』，非常期待演出不一樣的角色。而過去常演出角頭角色的吳震亞，這回轉型飾演暖心麵店老闆，笑說：「這次不會被討厭了，難得演這麼溫暖的角色。」



