26歲台大醫畢業生入偏鄉衛教！遇車禍「頸椎骨折」失去知覺恐癱瘓

記者林意筑／南投報導

林姓訓練醫師因車禍造成頸椎骨折，緊急轉送台中榮總動手術治療。（圖／翻攝畫面）

南投埔里驚傳恐怖自撞！埔基醫院一輛醫療巡迴車，昨（2）日載著住院醫師、訓練醫師前往仁愛鄉部落進行衛教後，於下午3時許下山，途中車輛因不明原因失控自撞電線桿，造成駕駛及車上3名乘客受傷。其中一名林姓訓練醫師頸椎骨折，檢傷時頸部以下失去知覺，經轉送台中榮總動手術。消息曝光後，家屬和昔日醫學院同學都相當擔心其傷勢恐造成癱瘓，目前持續留院密切觀察中。

位於南投埔里的埔基醫院，長期關懷山地醫療，昨日由醫院主任牧師駕駛醫療巡迴車載著住院醫師、訓練醫師3人前往仁愛鄉部落進行衛教，於下午3時26分許下山行經埔霧公路眉溪路段時，車輛突然失控自撞路旁電線桿，車頭嚴重毀損，車內駕駛及3名乘客均受輕重傷。

埔基醫院醫療車自撞，造成林姓訓練醫師頸椎骨折。（圖／翻攝畫面）

其中有名林姓訓練醫師傷勢較嚴重，送醫治療後發現，林姓訓練醫師的頸椎骨折，且頸部以下無知覺，經神經外科進行電腦斷層掃描發現為頸椎骨折，再轉送往台中榮總動手術搶救。

對此埔基醫院指出，林姓醫師雖然神經損傷，但有及時進行神經減壓等手術治療，目前研判應不致永久損傷，目前還在觀察中，院方從昨日起即全力關懷協助，也與台大校方保持聯絡。

據了解，林姓醫師是台中人，今年才26歲，剛從台大醫學系畢業不久，卻在醫師訓練階段時遭遇嚴重車禍意外，家屬及台大醫學系同學們得知後相當不捨，也擔心恐因此造成癱瘓，讓台灣社會損失一位優秀醫師。

