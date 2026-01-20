26歲吳磊驚傳「床照」外流被兜售！火速回應12字揭真相 爆料網友下場曝光

吳磊方面火速澄清爆料。翻攝微博

26歲的中國男星吳磊童星時期就出道，形象優質，日前卻遭到一名網友「白珊珊」聲稱握有「床照」，開價1張1萬元人民幣（約4.5萬新台幣）販售，還直言：「吳磊你欠我的拿什麼還？」吳磊方面火速回應，白珊珊也緊急道歉還原真相，網友傻眼直呼：「終究是鬧劇一場。」

白珊珊的指控毫無根據，讓吳磊莫名躺槍，他本人親自在微博上發文澄清：「不認識，已委託律師依法追責。」工作室也發出聲明指責，表示：「吳磊先生與上述用戶素不相識，無任何形式的交集，其在各平台所述與吳磊先生相關內容均為不實捏造。」、「我方也已正式啓動法律訴訟程序。追責到底，絕不姑息！」

聲明中也直言：「吳磊先生作為公眾人物，接受合理的討論與輿論監督是為應當。但熱議無妨，需憑事實。對於毫無根據的惡意揣測與過度解讀，我方沒有義務、也沒有必要逐一自證，但這絕不代表對吳磊先生所遭受網絡謠言傷害的縱容。我方針對各類侵權行為的取證工作從未停止。」

吳磊親自發聲否認爆料。翻攝微博

網友急道歉！還原爆料真相

事情鬧大後，白珊珊也嚇到趕緊道歉，19日深夜，用小號發文：「真的對不起您吳磊老師，事情發生成這樣，造成這麼嚴重的影響，起初我在網路上本來只是和一個同名同姓的朋友調侃幾句，因為自己的帳號被封禁了，我就艾特您想要引流。」

白珊珊也繼續表示：「我願意在所有一切社交平台發布關於您的道歉，我知道這彌補不了什麼，但是我真的真的真的很對不起，我這輩子以後都會謹言慎行，這是我最誠摯的道歉。」網友則紛紛支持吳磊工作室對其提告。



