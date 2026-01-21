26歲大陸劇人氣女星 「粉絲面前跪下」背後藏溫柔心意衝熱搜

盧昱曉受訪回應「跪下合影粉絲」登熱搜。（圖／翻攝自盧昱曉 微博）

26歲大陸女星盧昱曉清新空靈的氣質，被網友封為「淡顏天花板」，近年她因出演陸劇《雲之羽》、《入青雲》人氣持續攀升，星途備受看好。近日由她搭檔陳星旭主演的浪漫愛情劇《軋戲》開播後話題熱度不斷上升，日前盧昱曉因一段與粉絲合影的畫面在網路上瘋傳，近日受訪被問及此事也讓她再度成為討論焦點，以關鍵字「盧昱曉回應跪下跟粉絲合影」登上微博熱搜。

影片中，盧昱曉為了配合粉絲拍照高度，毫不猶豫地蹲下甚至跪地合影，完全沒有明星架子，下意識的貼心舉動瞬間融化大批粉絲，當時一名在場粉絲感動寫道：「有時候真想跪下來求自己別追星了，結果抬頭發現，盧昱曉也跪下了。」

其實，盧昱曉出道以來始終以真誠態度對待粉絲，相關暖舉在飯圈中廣為流傳，無論是探班合照或簡單的互動，她總是盡量滿足粉絲的心願。對於「跪下合照」一事，盧昱曉近日在受訪時也首度回應，她坦言當下並沒有多想，只是很自然地做出那個動作。

盧昱曉真誠表示，每次看見遠道而來的粉絲，內心都特別觸動：「謝謝大家，確實我每次開機殺青，看他們（粉絲）臉的時候會感觸很深，他們是從很多地方來的，每次殺青、開機的時候，他們在跟我的角色說你好和再見，我覺得這是一種儀式感，這種儀式畫面感會記很久」。

溫柔、真誠的態度默默圈粉，盧昱曉一番真誠發言再次打動網友，不少人留言大讚：「相由心生，她看起來就是善良的」、「粉到盧昱曉真的很幸福」、「很好的一個小女孩」、「就是因為刷到她給粉絲錄制生日祝福入坑的，對探班的粉絲都是盡量滿足要求，美好溫善的曉曉」、「真誠又善良的寶寶，誰不喜歡啊超愛她！」、「完全沒有明星的架子」、「對待粉絲也太真誠啦」。

