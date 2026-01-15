26歲女愛喝手搖飲、常熬夜「須終生洗腎」 醫示警：出現3症狀趕快就醫

40歲以下洗腎案例增加。示意圖。取自pixabay



近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，已成為醫界高度關注的健康警訊。臨床觀察發現，不少患者在確診前並沒有明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健康檢查數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人腎衰竭往往來得又急又快，對患者與家屬都是沉重衝擊。

腎臟科醫師洪永祥就在臉書上分享一名令人惋惜的案例，有位26歲上班族女子為了拚業績，長期早出晚歸、作息顛倒，壓力大時習慣每天喝兩杯手搖飲紓壓，半年來多次出現臉部浮腫，她卻誤以為只是熬夜所致，未進一步就醫。直到某天深夜加班時突然嚴重呼吸困難，「肺部像溺水」，被同事緊急送醫。

他看了報告後發現，檢查結果顯示，女子已經發生腎衰竭合併肺水腫，尿毒素指數嚴重超標，必須立刻插管並接受緊急洗腎，否則恐有生命危險。母女倆聽完之後，當場臉色發白，媽媽痛哭拍著女兒的背哭：「妳才26歲啊，以後的日子要怎麼辦？」女子淚流滿面地問醫師：「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了？」讓醫療團隊相當不捨。

事後女子住院接受進一步檢查才發現，她其實早在多年前就已出現蛋白尿，推測為慢性腎絲球炎，卻從未接受追蹤或治療；再加上長期熬夜與高糖飲品的生活型態，導致腎功能最終不可逆。

洪永祥指出，依臨床觀察，40歲以下洗腎患者常見的共通點，是早期幾乎沒有症狀、病識感不足，導致錯過治療時機；多篇國際醫學研究指出，年輕洗腎族群多半同時存在潛在腎臟疾病與長期傷腎的生活型態，例如未被追蹤的蛋白尿、慢性腎絲球炎，以及長期熬夜、高糖飲食等習慣因素，日積月累之下，最後在某一時間點集中爆發，造成腎功能迅速惡化。

洪永祥提醒，高果糖含糖飲料不分年齡，都可能對腎臟造成傷害，除了增加肥胖與糖尿病風險外，相關研究也指出，果糖在體內代謝後產生的尿酸，可能對腎小管造成持續刺激，引發慢性間質性發炎，長期下來加速腎功能惡化。他強調，腎臟是極度「沉默」的器官，早期腎臟病幾乎沒有明顯症狀，一旦惡化，往往難以回頭。

醫師呼籲，年輕族群不要因自認年紀輕而忽視身體警訊，若出現水腫、疲倦、泡泡尿等異常狀況，應及早就醫檢查；平時也應避免長期熬夜、過量攝取含糖飲料，養成規律作息與定期健康檢查的習慣，才能及早守住腎臟健康，避免人生過早踏上洗腎之路。

