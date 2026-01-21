26歲女星「粉絲面前下跪」掀熱議 本人親揭原因

盧昱曉近期憑藉《軋戲》人氣再度攀升。（圖／翻攝自微博）





26歲中國大陸女星盧昱曉憑藉陸劇《雲之羽》、《入青雲》等劇走紅，近期與陳星旭合作《軋戲》人氣再度攀升，接下來還將演出《偷偷藏不住》、《難哄》的姐妹作《折月亮》，星途備受看好。近期她跪著跟粉絲合照的話題不斷，她也親自回應。

盧昱曉出道至今收穫許多粉絲支持，她在戲劇開鏡、殺青現場與粉絲合照時，都會主動蹲下甚至是跪下，絲毫沒有任何架子，貼心的舉動讓粉絲直呼，「當我跪下求自己別追星的時候，抬頭發現盧昱曉也跪下了。」

盧昱曉主動跪下與粉絲合照。（圖／翻攝自微博）

對此，盧昱曉近日受訪也回應跪下合照這件事，她坦言每次無論是開鏡還是殺青，看到粉絲們的臉就會感觸很深，尤其是許多人都是遠道而來，「有些女孩我甚至能見證她一些成長。」她進一步表示，每次粉絲們在跟她的角色說你好或再見的時候，「我覺得這是一種儀式感，這種儀式感會記很久。」

盧昱曉回應跪下合照原因。（圖／翻攝自微博）

