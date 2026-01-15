26歲女每天「喝2杯這飲料」紓壓！喘不過氣慘洗腎續命 醫也惋惜

記者施春美／台北報導

一名年輕女子每天靠2杯手搖飲來排解壓力，竟造成腎臟功能完全喪失。(示意圖/pixabay)

一般而言，30歲的人生應正在職場打拼或忙著建立家庭，但醫師洪永祥表示，他曾遇過一名26歲女子，每天靠2杯手搖飲來排解工作壓力。這半年女子常感臉部浮腫，某天深夜加班，她感到像溺水一樣喘不過氣，被緊急送往急診室。檢查得知，女子的腎功能已完全衰竭，必須插管、緊急洗腎保命。洪永祥表示，該女子懊惱只因愛喝飲料、愛熬夜，就失去腎功能了，悲慟不已。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，上述女子是名26 歲的上班族，正值打拼的年紀，生活的壓力就是靠每天2杯手搖飲來排解。這半年她常覺得臉部浮腫，卻總以為是熬夜沒睡好。直到某天深夜加班，她在辦公室突然感到肺部像溺水一樣喘不過氣，被同事緊急送往我們醫院的急診室。

洪永祥表示，他當時是腎臟科總醫師，當急診室醫師看完抽血報告趕緊告知他，有病人要緊急透析。他看著驚人的數據沉痛的告知女子母親說，女子的腎功能已完全衰竭，尿毒素指數破表、導致肺水腫，必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險。」

洪永祥表示，後來住院檢查發現，女子好幾年前已經有蛋白尿，應該是慢性腎絲球炎，卻從未看過醫師未經過任何治療，加上長年熬夜愛喝飲料導致這場不可挽回的悲劇。

