26歲女腋下異味困擾多年！醫用「傳統手術」還她自在生活

一名26歲女就醫表示，從青春期開始被腋下異味困擾，天氣炎熱或運動時氣味特別明顯，導致她與朋友保持距離，奇美醫院整形外科主治醫師詹易儒聽聞後建議女子做手術治療，術後氣味明顯改善，終於能在日常生活中放鬆自在。

一名26歲女就醫表示，從青春期開始被腋下異味困擾，天氣炎熱或運動時氣味特別明顯，導致她與朋友保持距離。（示意圖／Pexels）

許多人誤以為冬季穿厚衣能遮掩狐臭。奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒表示，狐臭源於大汗腺（頂漿腺）分泌物經細菌分解產生的氣味，非靠衣物能掩蓋。「厚重冬季服裝反而像保鮮膜，空氣不流通，異味更易加厚！」詹醫師解釋，治療核心在於「減少大汗腺的功能或數量」。

一名26歲女性小花（化名）從青春期開始被腋下異味困擾，天氣炎熱或運動時氣味特別明顯，導致她與朋友保持距離。她嘗試過各種偏方與止汗劑，效果有限，有時還導致腋下皮膚紅腫。

經評估後確認是典型腋下狐臭，向她說明治療方式包含手術、清新微波熱能止汗術及肉毒桿菌素注射。小花選擇手術治療，術後氣味明顯改善，終於能在日常生活中放鬆自在。

狐臭雖非疾病，卻影響患者人際互動與自我形象。（示意圖／Pexels）

針對中度至重度狐臭，手術效果最持久。詹易儒指出，傳統手術在腋下開切口移除大汗腺，現可用螺旋刮刀輔助，切口小，恢復期縮短。「多數患者非常滿意，但術後須接受短暫腫脹、瘀青或疤痕風險，適合能接受恢復期的患者。」

清新微波熱能止汗術受年輕族群青睞。詹易儒說明，此治療利用微波能量破壞汗腺，不需開刀，無明顯傷口。「多數患者治療後即可正常生活，僅有局部腫脹與暫時麻木感，適合不想停工、害怕術後照護的人。」重度患者可能需要1-2次療程。

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒。（圖／奇美醫院提供）

肉毒桿菌素治療適合輕度異味患者。詹易儒解釋，肉毒桿菌素暫時抑制小汗腺分泌，特別適用於汗味較淡的輕度患者。「治療幾乎無恢復期，但效果僅維持4-6個月，需定期補打。」適合輕度狐臭、重要場合前的短期需求或想先試治療效果的患者。

狐臭雖非疾病，卻影響患者人際互動與自我形象。詹易儒強調，各種治療各有優勢。奇美醫院整形外科團隊提供完整評估與個人化治療方案，根據患者症狀嚴重度、生活型態、恢復期接受度與效果期待，量身打造最適合的治療計畫，協助患者擺脫困擾。

