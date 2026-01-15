26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！

一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。

一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。（示意圖／非當事人／南投醫院）

洪永祥在粉專表示，這名女子為了拚業績早出晚歸，每天靠著喝2杯手搖飲來排解壓力。近半年她出現臉部浮腫現象，卻總以為是熬夜所致而未加留意。某天深夜加班時，她突然感到「肺部像溺水」一樣喘不過氣，被同事緊急送往急診。

當時擔任總醫師的洪永祥看完抽血報告後，語氣沉重地告知趕來的母親，女子的腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險。原本還擔心工作做不完的女子，臉色瞬間變得比病床單還白，母女倆在急診室走廊抱頭痛哭。

廣告 廣告

「妳才26歲啊，以後的日子要怎麼辦?」媽媽心碎拍著女兒的背哭喊。女子也淚流滿面問醫師:「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了?」洪永祥回憶，那一刻的場景令人心碎。

後續檢查發現，女子多年前就已有蛋白尿，推測是慢性腎絲球炎卻未經治療，加上長年熬夜、愛喝飲料，才釀成這場不可挽回的悲劇。洪永祥示警，現代人的精緻飲食與忙碌生活，正在對先天不良的腎臟進行「雪上加霜式的集體謀殺」。

醫師表示，含糖飲料當水喝(高果糖糖漿)絕對是傷腎第1名的元凶。 （示意圖／pexels）

「台灣手搖飲文化是年輕洗腎者的集體夢魘。」洪永祥分析，在導致年輕人腎衰竭的5大生活習慣中，「含糖飲料當水喝(高果糖糖漿)」絕對是傷腎第1名的元凶。高果糖飲料在任何年紀都是大忌，除了造成肥胖與糖尿病，根據研究證實，果糖代謝產生的尿酸會像「碎玻璃」一樣摩擦腎小管，引發慢性間質發炎。

洪永祥也列出其他4項傷腎壞習慣。「長期熬夜」會影響腎臟夜間調控血壓與排毒的功能；健身族群若攝取「極端高蛋白飲食」，恐造成腎絲球超濾過壓力;「濫用止痛藥與成藥」會導致腎臟血流量驟降，如同腎臟裡的小型海嘯;以及「重鹹、重口味飲食」，加工食品中的高磷與高鈉會直接造成腎臟發炎。

「你的腎臟沒有備份檔!」洪永祥語重心長地勸戒，這篇文章不是為了嚇人，而是為了救年輕人的腎。腎臟是極度沉默的器官，在壞掉70%之前可能都不會出現疼痛或症狀，一旦它決定登出，人生將從彩色變黑白。他呼籲民眾從今天起放下手中的手搖飲、多喝白開水，別讓一時的口腹之慾毀了下半輩子。

延伸閱讀

金門大橋10天2起落海事件！ 釣客及時救起1男

體重暴增30kg！陸女以為吃胖狂減肥 臉腫手麻竟是「尿毒症」

宜蘭第二行政中心延宕三年 鎮長直言影響地方發展