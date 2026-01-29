26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死

26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏術，最終因腦出血不幸猝逝。

醫師警告：早餐2地雷食物恐是元兇

根據媒體報導，家人提到張燕為了減肥不吃肉，吃得也很少，但是她每天最愛吃兩種早餐：「鹹蛋粥」配芋頭茶，或是「炸蛋餅」。醫師表示，這兩種早餐可能是導致張燕悲劇的關鍵。

醫師提醒，這兩種食物雖然熱量都不高，但鹹蛋不只高鈉，而且還高膽固醇，雞蛋本身被認為算健康，正常人每天吃一顆並不會使膽固醇情況惡化，但是炸蛋餅卻含高油，高鈉和高油，都可能讓她血壓上升、血液濃稠而發生腦病變。

營養師邱璟瑞分析，她的早餐看似熱量不高，但卻可能存在風險：

首先，這樣的飲食極度不均衡，缺乏足夠的蛋白質。邱璟瑞說，鹹蛋黃是高膽固醇和高鹽分的食物，長期攝取高鹽分會導致高血壓，增加血管硬化和病變的風險。

其次，炸蛋餅這類油炸物，容易讓血管產生斑塊和血栓。 當高血壓、血管硬化，再加上血栓形成，便大幅提高了中風的風險，無論是腦出血或腦梗塞，都可能發生。

營養師破解減重迷思

迷思一：吃得清淡就健康？高碳水飲食更傷身

許多人誤以為不吃肉、只吃粥就是清淡健康的飲食，但邱璟瑞營養師提醒，如果三餐都以粥品這類高碳水化合物為主，缺乏蛋白質、纖維等其他營養素，會導致血糖快速上升。 長期下來，對於胰島素不敏感的人來說，血糖控制會變得更加困難，甚至可能引發糖尿病等慢性病。

迷思二：減肥就該完全戒掉油脂？

「好的油」反而有助健康。邱璟瑞營養師表示，像是富含Omega-3的魚油，或是橄欖油中的不飽和脂肪酸，都能夠幫助代謝體內不好的油脂，並有抗發炎的效果，對心血管有益。 真正應該避免的是豬油、牛油等在常溫下會凝固的飽和脂肪，它們才會對血管造成傷害。

均衡飲食搭配運動才是健康減重之道

邱璟瑞營養師強調，與其採取極端、偏頗的飲食方式，不如追求「均衡」。 蛋白質也是減脂增肌的重要元素，可選擇魚肉、雞肉等優質的白肉來攝取。

健康的減重方式應該是「多動、少吃」，透過增加運動量來提高代謝，並適度減少總熱量攝取。

不過邱璟瑞也提到，這位張小姐26歲就腦出血，而且昏倒猝死前有劇烈頭痛，可能本身為腦動脈畸形或是有腦動脈瘤破裂了，屬於血管天生比較脆弱的族群，加上她不當飲食與激烈運動導致血壓瞬間飆升，最終引發了猝死的憾事。

他也提醒民眾，現在有許多極端減肥的方式，雖然可以快速瘦下來，但是卻可能會傷害健康。而且像完全不吃肉，或完全不吃碳水化合物等錯誤的減肥方式，可能會讓人引發營養不良、掉髮、貧血等問題，得不償失。

