26歲妹子衝高架橋「挑戰高空彈跳」！繩索反彈猛撞橋樑⋯慘頭部受創

女子前往蘇馬雷高架橋進行高空彈跳。（圖／翻攝自X平台 @RomaNewsOficial）

許多人喜歡追求刺激而挑戰極限運動。巴西有名26歲女子，日前前往聖保羅蘇馬雷高架橋（Viaduto Sumaré）進行高空彈跳，沒想到當女子墜落至最低點後反彈竟往橋樑猛撞，所幸女子頭部僅有受傷，經治療後已無大礙，但事發影片近期在網路上瘋傳，當地政府為避免類似事件再發生，將會定期進行巡查與取締。

女子頭部撞上高架橋結構，造成頭部受傷。（圖／翻攝自X平台 @RomaNewsOficial）

據外媒報導指出，26歲女子塔蒂亞妮（Thatiane Rosa）日前受友人邀約前往蘇馬雷高架橋挑戰「極限運動」高空彈跳，不過當塔蒂亞妮從高架橋上一躍而下後，繩索立即回彈，未料回彈力量相當大，導致女子的頭部直接撞上高架橋結構，造成頭部受傷。

事後塔蒂亞妮在社群媒體說明，只是頭上腫了一個包，並疼痛了幾天而已。她也特別強調，事故並非因裝備不足所致，而是團隊準備與專業不足造成的。

當地政府為避免類似事件再發生，將會定期進行巡查與取締。（圖／翻攝自X平台 @RomaNewsOficial）

據悉，該高架橋高度超過30公尺，因此經常有熱愛「極限運動」的人前往挑戰高空彈跳，但事實上該地區其實禁止進行此類活動，該起意外發生後引發當地政府關注，同時為避免類似事件再發生，將會定期進行巡查與取締。

