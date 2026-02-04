26歲嫁給大15歲的他！兒子驟逝再受矚 沛小嵐與馬如龍38年情未完待續

記者林宜君／台北報導

一段跨越年齡、世俗與生死的感情，在時間洪流中留下深刻痕跡。從不被看好的選擇，到攜手走過38年人生風雨，沛小嵐與已故藝人馬如龍的愛情故事，至今仍讓人動容。資深藝人馬如龍於2019年6月9日因癌症辭世，享壽80歲。近日，其49歲兒子黃人龍猝逝的消息震驚外界，也讓馬如龍家屬與遺孀沛小嵐的近況再度受到關注。回顧兩人的婚姻，沛小嵐多年來始終不改初心，曾堅定表示自己「沒有後悔」，甚至與馬如龍相約「來世再當夫妻」。

廣告 廣告

馬如龍於2019年6月9日因癌症辭世，享壽80歲。（圖／翻攝自馬如龍專屬粉絲網頁FB）

時光回到兩人相識之初，當年僅26歲的沛小嵐，愛上了年長她15歲、且已有兩段婚姻的馬如龍。男方當時育有5名子女，這段感情一開始便不被看好，沛小嵐的母親更是強烈反對。然而，她仍毅然選擇愛情，對馬如龍深情告白：「我已經沒有娘家可以依靠了，所以你絕對不能欺負我」，這句話也成了她人生的重要承諾。婚後，沛小嵐不只接納馬如龍與前妻所生的5個孩子，兩人也育有2名子女，之後更接手照顧馬如龍已故弟弟留下的2名遺孤，一肩扛起照顧9個孩子的責任。

面對外界質疑與生活壓力，沛小嵐始終選擇包容與承擔。（圖／翻攝自馬如龍專屬粉絲網頁FB）

面對外界質疑與生活壓力，沛小嵐始終選擇包容與承擔，將每個孩子視如己出，從不偏心。沛小嵐曾坦言，過程中也曾感到徬徨，但支撐她走下去的，是對馬如龍的愛，「因為我就是喜歡他，所以要想的是怎麼把事情做好，而不是一直想它有多難。」，隨著孩子們長大各自成家，夫妻倆重回簡單生活，感情反而更加緊密。2015年，馬如龍為彌補年輕時未能給沛小嵐一場婚禮的遺憾，特地安排前往韓國的二度蜜月，並補拍婚紗照。馬如龍當時滿是歉意地對沛小嵐說：「很對不起，35年前沒讓妳穿這麼漂亮。」兩人也在首爾情人塔前許下誓言，相約「來世再當夫妻」。

沛小嵐曾笑說，下輩子不想再當馬如龍的第3任妻子，「要第一個嫁他。」（圖／翻攝自馬如龍專屬粉絲網頁FB）

沛小嵐曾笑說，下輩子不想再當馬如龍的第3任妻子，「要第一個嫁他。」這段長達38年的婚姻，並未因生離死別而畫下句點。她多次受訪時強調，自己從未後悔當年的選擇，「如果後悔，就不會走這麼久」，更透露兩人早已約定「要當七世夫妻」。馬如龍生前也曾感性表示，沛小嵐就像是上天派來的禮物，「我媽常說，她是一個小菩薩過來救我的，如果沒有她，我可能會很悲哀地活著。」這段相知相守、歷經風雨的感情，早已成為演藝圈中難以複製的深情篇章。讓大眾深感兩人這段38年情未完待續。

更多三立新聞網報導

大S雕像最催淚細節曝光！手腕線圈藏婚姻年數 具俊曄為愛補上第4條

13年外遇傷痕在生死前放下！陸元琪向袁惟仁道歉全文曝光

下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

小鐘爆笑神回！父催婚遭一語擊退 56歲不婚不生理由全曝光

