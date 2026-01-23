26歲年收破百「寧租屋」 他3點分析：找不到買房的理由





在高房價成為常態的時代，「先買房才算安定」的觀念，正逐漸受到年輕世代挑戰。近日一名26歲網友在網路論壇Dcard上發文分享，自己年薪已達七位數，卻仍打算長期租屋、不考慮買房，並提出三點分析，直言「實在找不到一定要買的理由」，引發熱烈討論。

原PO表示，自己正好處在人生開始被提醒「該準備頭期款」的階段，但在實際研究台灣房市後，反而更加確定不買房的選擇。他強調自己十分看重資產報酬率，若將資金投入標普500指數，近五年的年化報酬率約在13%左右，明顯高於房市平均約4%的增值幅度。以這樣的差距來看，光是投資多出的收益，就足以支付租金，還能保有更高的資金流動性。

除了報酬率考量，原PO認為買房真正昂貴的成本，其實是「人生彈性」。他指出一旦背上房貸，不只頭期款被鎖死，每月固定支出也讓人必須高度依賴穩定工作；即使在職場遇到不合理待遇，也不敢輕易離職。居住地被房子綁住後，轉換城市或嘗試不同職涯選項的自由度也隨之下降，看似穩定，實際上卻是用彈性換來的安全感。

▼原PO認為買房真正昂貴的成本，其實是「人生彈性」。（示意圖／取自Pixabay）

他也從人口結構切入分析，認為出生率是房市長期走向的重要指標。在少子化持續惡化的情況下，三十年後的潛在購屋人口恐怕大幅縮水，房市可能轉為買方市場，屆時不僅轉手不易，價格也未必理想。基於這些觀察，他直言對1990到2000年出生的世代而言，買房不再是理所當然的選項。

▼原PO認為出生率是房市長期走向的重要指標。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，獲得不少網友認同，「沒有結婚、一個人過，不買房真的很推」、「一樣的錢投入股市報酬率高太多了，即使老了租不到也一定買得起」、「追求資產最大化All in股市絕對沒錯，隨便買個VOO、VT都比買房增值快」、「第二點真的太貼切了，看到公司的買房社畜都不敢離職就想笑」。

不過也有反對聲音指出，房產仍具備其優勢，「買房好處多多，光是少了房東機機歪歪、情緒勒索，心情就極度愉快」、「房子一樣能抵押出來投資，金額遠比信貸還高，利率也差不多甚至更低，有房住本金更多、套利更快」、「大家不會擔心不買房，老了租不到房子嗎」、「步入老年前要買一間套房，不然老人家很難找到房源」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

