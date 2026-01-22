26歲年薪7位數！男拒當房貸社畜：一輩子租房 親曝「3大理由」驚呆眾人

財經中心／王文承報導

一名男子直言，自己年薪已達7位數，卻仍決定「一輩子租房」，並列出不願買房的三大理由驚呆眾人。（示意圖／資料照）

隨著物價持續攀升，加上房價居高不下，現今社會承受著巨大的經濟壓力，不少人即使有穩定收入，仍難以負擔購屋成本，只能選擇租屋生活。一名男子直言，自己年薪已達7位數，卻仍決定「一輩子租房」，並列出不願買房的三大理由。貼文曝光後，引發網友熱議。

男拒當房奴：一輩子租房 3大理由驚呆眾人



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，他相當重視資產報酬率（ROI），也正好處在人生中同齡人開始準備頭期款的階段，但在認真研究台灣房市後，反而更加確定不買房的想法。他指出，若將相同資金投入標普500指數，近五年的年化報酬率約為13％，相較之下，房市平均報酬僅約4％，多出的投資收益已足以負擔租屋開銷，且資金流動性也高出許多。

廣告 廣告

原PO進一步指出，他認為買房最大的成本並非金錢，而是人生的「彈性」。一旦背負房貸，就等同於將大筆資金鎖死在頭期款與每月固定支出中，為了穩定繳款，即便在職場遭遇不合理待遇，也只能咬牙忍受；生活與工作選擇也容易被綁在特定城市與公司，看似追求穩定，實際上卻犧牲了職涯發展的自由度。

此外，原PO也從人口結構角度分析房市走向。他認為，出生率可視為房市的長期指標，隨著少子化趨勢加劇，30年後潛在購屋人口恐大幅減少，屆時房市可能轉為買方市場，想賣房恐怕也難以取得好價錢。基於上述原因，他直言，對1990年至2000年間出生的世代而言，「實在找不到非買房不可的理由」。

貼文曝光後，引起大量網友共鳴，「沒有結婚、自己一個人過，不買房真的很推」、「同樣的錢投入股市，報酬率高太多了，就算老了租不到，也一定買得起」、「看到公司那些買房後不敢離職的社畜，真的會偷笑」、「買房不只是房價，裝潢、家具全都是沉沒成本」、「現在台灣房價早就偏離正常，聰明人本來就該用租的」、「淨資產800萬左右，如果現在買房，投資雪球直接消失，還要被房貸綁死」、「我租房10年，錢都拿去投資翻好幾倍了，你現在才發現租屋划算嗎？」

不過，也有不少人不認同原PO的看法，「不買房真的不會擔心老了租不到房嗎？」、「步入老年前至少要有一間小套房，不然老人真的很難找房租」、「房子一樣可以拿去抵押投資，額度比信貸高，利率也差不多甚至更低」、「買房的好處很多，光是不用看房東臉色、不被情緒勒索，心情就差很多」。

更多三立新聞網報導

別只衝東京！她激推日本「1城市」旅遊天花板 內行求饒：我自己去就好

她在好市多結帳驚見「阿公級折價券」 官方認證了！會員驚呼：爸沒唬我

沒刺青、喝酒！交2個月奶狗男友「1行為」讓她心碎 眾人笑翻：台女最愛

錯過輝達別灰心！分析師曝「這2檔」股票必須跟進：需求旺到2028年

