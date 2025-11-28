26歲情欲女王躲好市多貨架露乳拍照嗨喊「把自己賣掉」 2人到案：一時興起

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

知名連鎖美式賣場好市多（Costco）在本月24日起舉辦「黑色購物週 Black Friday」活動，卻有一名在X平台擁有30萬粉絲的26歲江姓女網黃，鑽入高雄店好市多寵物食品區的貨架間，露乳拍照並嗨喊「把自己賣掉」，照片在網路曝光後，引議論。對此，前鎮分局獲報後介入調查，並火速在昨（27）日查緝涉案人江女及26歲陳男到案；2人向警方供稱是一時興起，不知為何被流傳。

在X平台擁有30萬粉絲的26歲江姓女網黃，鑽入高雄店好市多寵物食品區的貨架間，露乳拍照。（圖／翻攝自Google街景／X）

在社群擁有30萬粉絲、自稱「情欲女王」的江姓女子在好市多「黑色購物週」活動開跑時，趁亂在高雄店內的貨架中拍下露乳照，並表示「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，照片隨即在網上瘋傳，引發熱議。不少網友傻眼：「黑五折扣太刺激？」、「搶購還來得及嗎哈哈哈」、「這比會員價更震撼」。也有人痛批「公共場所這樣真的太沒水準」、「影響別人小孩看到怎麼辦」。

對此，該轄區前鎮分局在26日獲報後介入調查，經調閱相關監視畫面後，掌握涉案人江女以及陳男身分，於昨日查緝2人到案。他們向警方供稱是北部人，當天到高雄遊玩，僅覺得一時好玩，並沒有選擇特定場所，也不知為何會流傳。

警詢後，認為2人無相關前科，也未有其他外流不雅影照，後續將全案依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。而該好市多分店也已在事發後決定禁止該名女子再次進入賣場。



◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

