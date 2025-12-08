26歲日本女星無預警宣佈再婚！「0交往階段直接結婚」曝心聲

26歲前日本女團「最終未來少女」成員藤咲凪，宣佈再婚。（圖／攝自IG@fujisakinagi）

26歲前日本偶像團體女星藤咲凪，因為精緻五官、白皙皮膚被封為「AI美人」，前年自曝已是單親媽媽，獨自撫養2個女兒，昨（7日）再拋出震撼彈，她公開宣布自己再婚，尤其「2人跳過交往階段直接結婚」，瞬間成為網友討論的焦點。

女星藤咲凪曾是女子偶像團體「最終未來少女」成員之一，有國寶級美少女之稱，2023年因為「美到像AI」而成為熱門話題，不料，她2023年在《Sunday Japon》（サンデージャポン）節目中，公開自己是擁有3歲和1歲女兒的單親媽媽身份，震驚全場觀眾。

由於她早年喪母，再加上又是年輕的單親媽媽，成長經歷如同熱門動畫《我推的孩子》的劇情，一度掀起熱議。2024年7月，她曾透露自家窗戶被打破，疑似遭到非法入侵，今年7月宣布退出女團及事務所。藤咲凪從未透露2個女兒的生父是誰，如今又突然宣布再婚，依舊未曝光現任丈夫的資訊，她的新生活動向因此再度受到矚目。

藤咲凪宣佈再婚，全文如下：

我又再婚了，

我很高興地報告。

首先我要對一直支持我的大家說聲謝謝。

到目前為止我的兩個孩子，很多人支持我。

非常感謝先生。

從現在開始一家四口，

我想開始新的生活，

我在思考。

為了未來的工作，

我會慢慢用自己的步調盡我最大的努力，

很感謝你的溫暖關懷。

我會繼續走下去，

非常感謝。

