26歲替代役報到首日「7小時就逃兵」 尿遁偷開連長車逃出成功嶺衛哨

記者潘靚緯／台中報導

一名26歲李姓替代役男，入營7小時藉尿遁逃兵，偷開連長的車，竟順利闖過衛哨離營返家。（圖／翻攝畫面）

台中成功嶺營區昨（20）日晚間爆出離譜逃兵案，一名入營270梯的26歲替代役男，晚間9點多趁上廁所時「尿遁」，偷偷開走連長的車離營，一路北上返回台北住家，當晚營內官兵發現他失聯後，立即通報在營區內徹夜尋人，直到今(21)日凌晨2點，該名役男家屬主動向相關單位通報，表示役男已平安返家「休息」。替代役男管理單位證實有役男離營，初步研判與身心狀況不穩有關，目前先讓該役男辦理請假手續，等到情緒恢復穩定再回歸部隊。

據了解，26歲李姓替代役男，昨(20)日下午2點在成功嶺報到入營，晚間9點多，部隊進行裝備發放、資料填寫時，李男聲稱要上廁所，幹部連同其他要上廁所的替代役男一同帶至廁所，不過當其他替代役男出來時，唯獨未見李男蹤影，疑似翻窗逃出營區，入營僅僅7小時就逃兵，逃脫時間只花了5分鐘。

離譜的是，李姓役男趁隙逃脫之後，竟偷走一名連長的轎車，假冒連長身分，大喇喇通過大門衛哨、離營落跑。據報案人指出，當時把車停在營區，入內拿東西，回頭再取車時，發現車輛已失竊。由於成功嶺營區包含軍方、疫政署等單位，失竊車輛為連長個人用車，與役男所屬單位不同，役男是如何躲過哨兵檢查離開營區？有待進一步調查。

荒腔走板的逃兵事件曝光後，成功嶺替代役訓練中心第一時間對外回應，坦言20日晚間確實有發生逃兵事件，但否認役男偷車，強調「經查並無幹部車輛遭竊」，但隨即遭打臉。烏日警分局表示，有接獲成功嶺官兵報案，停放營區內的自小客車遭竊，經調閱相關資料，目前已鎖定涉嫌人，遭竊車輛目前於北部尋獲，警方將通知涉案人到案說明並移送偵辦。

軍方表示，李姓役男疑似無法適應軍中環境，報到7小時就逃兵離營，官兵搜尋1個多小時後通知家長，家長在凌晨2點回報，役男已返家休息，但身心狀況極度不穩定，軍方已讓李姓役男請假，待情緒回穩，再請家長協助帶回軍方，針對違紀部分是否給予記過或禁足處分，將開會進行後續相關處理。

