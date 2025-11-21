26歲替代役男報到僅7小時就逃兵！爬窗離營返北 凌晨家屬通報找回

成功嶺驚傳替代役逃兵案，男子報到當天趁隙逃出營區返家。 圖：翻攝自GOOGLE MAP

[Newtalk新聞] 台中成功嶺20日晚間發生替代役男逃兵事件！一名26歲替代役男報到僅7小時，以「上廁所」為由離開隊伍，趁隙逃出營區，連夜返回台北住處。替代役訓練中心證實逃兵案，後續將依規定記過或處分。

台中成功嶺昨日發生替代役逃兵。一名26歲的李姓替代役男於下午2時入營報到，未料晚間9時部隊進行裝備發放時，他卻以「上廁所」為由離開隊伍。幹部連同其他要上廁所的替代役男一同帶至廁所，不過待其他替代役男出來時，卻唯獨未見李男出現，疑趁隙爬窗逃出營區。入營報到僅7小時便擅離職守，連夜返回台北住處。

據了解，李姓替代役男來自台北，因家庭因素申請服替代役。當晚他從廁所窗戶逃逸後，軍方第一時間通報協尋，並聯繫家屬。家屬於今日凌晨2時許回報，李男已自行返家，但情緒起伏極大，疑似因不適應部隊生活而逃兵。

替代役訓練中心證實逃兵案，表示目前先讓李男請假在家休養，後續待其返營後由專業醫師評估是否有身心狀況問題；至於違紀部分，將依規定進行記過或禁足處分。外界關注李男是否偷開連長轎車離營，對此訓練中心澄清，幹部車輛均未遭竊。

