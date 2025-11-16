26歲樂團主唱慘死！「遭電動座椅擠壓肋骨斷裂」送醫不治

大陸獨立樂隊「普通搖滾樂隊」主唱解惠鈞身亡。(圖／微博)

大陸獨立樂隊「普通搖滾樂隊」，出道多年推出許多膾炙人口的作品，深受不少歌迷喜愛，沒想到官方微博突然公布主唱解惠鈞（藝名阿珍）的死訊，指稱她是「遭電動座椅擠壓胸腔身亡」，得年26歲，引發諸多網友熱議。

「普通搖滾樂隊」本月12日在官方微博公布主唱解惠鈞的死訊，指出解惠鈞在本月9日在工作過程中，胸腔遭到電動座椅擠壓，導致肋骨斷裂，造成呼吸困難，緊急送往醫院治療，醫療團隊經過數十個小時的搶救後，仍然無法順利挽回解惠鈞的生命，於本月10日凌晨不幸逝世，永遠的與所有人道別。

「普通搖滾樂隊」公布主唱解惠鈞的死訊。(圖／Ordinary_Rock_Band 微博)

團員指出普通搖滾樂隊成團4年以來，主唱解惠鈞打造出不少膾炙人口的作品，還積極投身於公益活動、致力獨立音樂發展等，所有的努力團員都看在眼裡，「作為他的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪」，如今面對摯友無預警地離開，團員們也忍住悲傷情緒獻上祝福：「逃出地球，奔向宇宙，願解惠鈞去到了更美的地方，繼續做她的音速少女」。

由於解惠鈞的死因太過離奇，引發外界各種猜測，對此，普通搖滾樂隊再度發文澄清，「不是汽車電動座椅，是劇院的大型座椅」，提醒粉絲不要被不實的訊息誤導，接著強調：「大概率不會再進行演出活動了，我們不需要流量」，讓不少歌迷擔憂是否會因此休團。

