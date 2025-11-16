26歲樂團主唱慘死！「遭電動座椅擠壓肋骨斷裂」送醫不治
大陸獨立樂隊「普通搖滾樂隊」，出道多年推出許多膾炙人口的作品，深受不少歌迷喜愛，沒想到官方微博突然公布主唱解惠鈞（藝名阿珍）的死訊，指稱她是「遭電動座椅擠壓胸腔身亡」，得年26歲，引發諸多網友熱議。
「普通搖滾樂隊」本月12日在官方微博公布主唱解惠鈞的死訊，指出解惠鈞在本月9日在工作過程中，胸腔遭到電動座椅擠壓，導致肋骨斷裂，造成呼吸困難，緊急送往醫院治療，醫療團隊經過數十個小時的搶救後，仍然無法順利挽回解惠鈞的生命，於本月10日凌晨不幸逝世，永遠的與所有人道別。
團員指出普通搖滾樂隊成團4年以來，主唱解惠鈞打造出不少膾炙人口的作品，還積極投身於公益活動、致力獨立音樂發展等，所有的努力團員都看在眼裡，「作為他的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪」，如今面對摯友無預警地離開，團員們也忍住悲傷情緒獻上祝福：「逃出地球，奔向宇宙，願解惠鈞去到了更美的地方，繼續做她的音速少女」。
由於解惠鈞的死因太過離奇，引發外界各種猜測，對此，普通搖滾樂隊再度發文澄清，「不是汽車電動座椅，是劇院的大型座椅」，提醒粉絲不要被不實的訊息誤導，接著強調：「大概率不會再進行演出活動了，我們不需要流量」，讓不少歌迷擔憂是否會因此休團。
樂團女主唱「電動椅架擠壓」肋骨斷裂慘死 官方證實了「澄清1件事」
中國演藝圈再度出事！中國一個獨立樂隊「普通搖滾樂隊」女主唱解惠鈞（藝名阿珍），11月9日前在浙江嘉興工作期間，非常離奇竟遭舞台電動座椅架擠壓胸腔，解女當場肋骨斷裂、呼吸困難，雖然緊急送醫搶救十餘小時後不治身亡。樂團官方也出面證實死訊，雖然事發場地負責人稱事件屬意外，不過因為死因實在太過罕見，業內人士則推測可能是忘記切斷電源所致。太報 ・ 21 小時前
中國藝人竟遭「電動座椅離奇夾死」 李沐陽：案情魔幻、黑幕恐不輸于朦朧
[Newtalk新聞] 中國娛樂圈近日再度傳出離奇死亡事件，搖滾樂隊主唱解惠鈞（阿珍）於11月9日上午遭電動座椅架擠壓胸腔，導致肋骨骨折，最終在10日凌晨不治身亡。李沐陽表示，這起事件的發生相當魔幻且詭異，與目前仍在延燒的于朦朧事件，同樣充滿疑點，不能不讓人產生懷疑，甚至聯想是否為另一起被「配行」的離奇死亡。 李沐陽指出，根據普通搖滾樂隊的公告，38歲的解惠鈞在工作中胸腔意外受到電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂、呼吸困難，送醫搶救十多個小時後仍逝世。多數陸媒報導科普肋骨骨折常見，但若出現呼吸困難可能已傷及內臟，這意味著謝慧君的真實死因是被電動座椅擠壓導致肋骨骨折，隨後骨折的肋骨傷及內臟。李沐陽說明，這是一個非常離奇魔幻的死法，公告內容卻過於簡單，對於電動座椅樣式、被擠壓原因及現場情況等細節隻字未提，引發外界試圖理解意外如何發生的質疑。 對於外界的疑問，樂隊於昨（13）日晚間再度發布公告，指出事發地點是「嘉興536藝術空間」，嘉興市南湖區中山東路536號即原來的中山電影院，座椅是劇院的大型座椅，場館內大型電動座椅設備可能在調試或使用，機械結構擠壓其胸腔，造成多根肋骨斷裂，釀成意外事故。 不過新頭殼 ・ 1 天前
