26歲泰女淪柬詐團豬仔 業績沒達標被逼「深蹲2千下」慘死

柬埔寨詐騙園區內據稱存在酷刑與暴力。一名26歲泰國女子近日在柬國波別（Poipet）的詐團工作期間喪命。她的遺體在火化前夕於金邊一座寺廟被發現，目前已交由泰國駐金邊大使館保管，準備運送回國。而與她一同前往柬國的丈夫則遭綁架，目前下落不明。

一名泰女在詐團工作期間遭遇酷刑喪命。（示意圖／Pixabay）

根據《民族報》與《Khaosod English》等泰媒，死者蘇達（Suda Chonket）的家屬曾向泰國攀牙府（Phang Nga ）的警局報案，稱她前往波別為網路詐騙組織工作，後因受到懲罰而死亡。

總部位於泰國、致力於打擊人口販運的伊曼紐基金會（Immanuel Foundation，IMF）13日在金邊一座寺廟找到了蘇達的遺體，當時已準備火化。IMF立刻介入阻止並通知泰國當局。

IMF透露了蘇達的死因。據消息人士，她的死亡是因為業績未達標，在12日被迫做1000至2000下深蹲等殘酷體罰。且她失去意識後，詐騙團夥還使用高壓電擊想讓她甦醒過來，但蘇達最終仍不治。且為掩蓋真相，團夥還試圖將蘇達的遺體帶走火化。

報導稱，目前尚不清楚蘇達丈夫的下落，但他遭受到了身體虐待、毆打、電擊等暴力。

