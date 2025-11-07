26歲特斯拉爸「1家4口」墾丁慶生⋯噴撞大車家破人亡！相驗外觀難判死因

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

李男駕駛的特斯拉車頭全爛，事發當下他受困車內，脫困時已無呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

新北市26歲李姓男子6日租了一輛特斯拉載著前妻、雙胞胎南下墾丁，豈料，卻在行經屏東縣恆春鎮恆公路麥當勞，整輛車如導彈失控高速撞上水泥車，釀成1死7傷悲劇。特斯拉爛成廢鐵，駕駛李男脫困後送醫不治，前妻生日成了他的忌日，檢方相驗但無法從外觀判斷死因，將於11日進行電腦斷層掃描，釐清確切死因。

特斯拉如導彈噴撞水泥車，現場一片混亂，整起車禍釀1死7傷。（圖／翻攝畫面）

4貼機車慘遭車禍波及，夫妻倆人恐面臨截肢。（圖／翻攝畫面）

驚悚奪命畫面曝光，特斯拉高速即使失控撞上水泥車，現場傳出爆炸聲響，揚起一陣白煙，兩車相撞後，又失控波及停等紅燈的4貼機車，2大2小遭撞飛，蔡姓夫妻雙腿開放性骨折，恐面臨截肢，2名女兒輕傷送醫，而特斯拉駕駛李男，送醫後宣告不治，李男妻子、雙胞胎兒女受傷，目前已經轉院台北馬偕。

廣告 廣告

26歲李男租特斯拉載一家四口南下墾丁替前妻慶生。（圖／家屬提供）

整起車禍一共造成1死7傷，死者李男（26歲）租了特斯拉，載著一家四口南下墾丁，幫前妻過生日，豈料卻在這趟旅程中，碰上死劫；警方進一步通知家屬相驗時間，今（7)日至殯儀館認屍，家屬透露，李男首次駕駛特斯拉，疑似不熟悉電車操作，導致車輛暴衝，妻子生日成了他的忌日。

26歲李男在前妻生日當天碰上死劫，檢方相驗從外觀無法斷定死因。（圖／家屬提供）

如同導彈般噴撞水泥車，強大撞擊力道，導致特斯拉車頭幾成廢鐵，李男第一時間受困車內，當場失去呼吸心跳，送往恆春醫院救治，仍宣告不治。檢方相驗結果出爐，死者李男外觀無法判斷死因，將於11日進行斷層掃描確認死因。

更多三立新聞網報導

欠債上億中國直播賣地瓜還債 澎恰恰疑「遭控背信」現身北檢：只是作證

沒去夜市來這裡！黃仁勳台南「美食地圖」曝光 與魏哲家大啖溫體牛肉爐

妻生日變他忌日⋯男「導彈式」噴撞1死7傷！家屬認屍：他沒開過特斯拉

黃仁勳抵台超親民！一路簽名合照到機場外 只待1.5天沒空見蔣萬安

