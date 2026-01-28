26歲男揚言模仿張文到高鐵站攻擊 檢警逮人聲押獲准

嘉義地檢署偵辦一起網路恐嚇公眾案件，26歲洪姓男子因在臉書社團匿名發表「模仿張文」要在高鐵站發動攻擊，隨後被警方逮捕，經專案小組火速偵破後聲請羈押獲准。

洪男發布恐嚇留言遭羈押。（示意圖／中天新聞）

洪姓男子於1月24日在臉書「爆廢公社」匿名公開留言，揚言將於大眾交通運輸站對途經的不特定民眾發動攻擊。此言論一出立即引發社會高度關注，由於涉及公共安全重大威脅，嘉義地檢署隨即指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局嘉義縣調查站成立專案小組展開偵查。

專案小組在案發後迅速展開追查行動，並於1月27日持嘉義地方法院核發的搜索票前往洪男住處執行搜索，當場查扣作為犯罪工具的手機。同時，專案小組依檢察官核發的拘票將洪男拘提到案。

檢方訊後認定洪男涉及恐嚇公眾罪嫌，且犯罪嫌疑重大。考量案件性質嚴重，涉及不特定多數民眾的生命財產安全，檢方認為有羈押的原因及必要性，因此向嘉義地方法院聲請羈押。嘉義地院審理後同意檢方聲請，裁定將洪男羈押禁見。

