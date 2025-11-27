26歲男星遭闊太要求自宮 駁「私德瑕疵」：有就退出演藝圈

丁澤仁公開遭郝姓女子精神控制與輿論凌虐多年的證據。(圖／Dzr_丁澤仁)

隨著于朦朧離奇死亡，讓娛樂圈許多不為人知的黑暗面浮上抬面，如今26歲男星丁澤仁在微博發文，自爆與郝姓女子多年來的愛恨糾葛，尤其對方得知他戀愛後，不僅失去理智，做出許多瘋狂行為，甚至痛罵他是「鴨（男妓）」，語帶威脅要他去「自宮」，如今兩人已經對簿公堂，他要求對方公開證據，倘若屬實，就會宣布退出演藝圈。

丁澤仁在微博發文揭開與郝姓女子多年的糾葛，對方一開始以粉絲身分接近他，到給予事業的協助，讓他內心充滿感激，沒想到對方得知自己戀愛後，竟揚言要毀掉他。為了安撫郝姓女子的情緒，他被迫寫下不實的「手寫信」，卻換來長達一年的精神控制、言語羞辱。丁澤仁公開多項對話紀錄，內容包括郝女士要求每日必須完成3次視訊報到，以及延遲回覆後遭謾罵訊息，像「鴨」、「狗東西」，甚至要求他去「自宮」，就會原諒犯下的過錯。

丁澤仁要求郝姓女子公開證據，倘若屬實願意退出演藝圈。(圖／Dzr_丁澤仁)

不過郝姓女子並未因此罷休，反倒轉而騷擾他的母親，甚至到家門口堵人，嚇得母子連夜搬家；斷了連繫後，對方便指控他許多莫須有的罪名，包括約砲、私生活亂，讓丁澤仁不僅承受罵名，還留下無法抹滅的陰影。此外，郝姓女子自稱為丁澤仁花費300萬人民幣（約1300萬新台幣），對此，丁澤仁強調金錢往來僅有2、30萬人民幣，也願意全數歸還。

如今丁澤仁與郝女士官司判決結果出爐，法院支持部分主張，僅判賠人民幣500元（約新台幣2200元），並認定他私德有瑕疵。對此，丁澤仁不滿判決，強調若「手寫信」無法當成證據，要求對方拿出能當作實質證據的照片或影片，倘若有的話，願意公開宣布退出演藝圈，自己目前也提交新的證據，等待法院裁定結果。

★未經判決確定，應推定為無罪。

