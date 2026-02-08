26歲男毒駕酒駕撞死人還肇逃！嘉檢聲請羈押獲准

【記者凃建豐／嘉義報導】嘉義縣中埔鄉台18線公路7日凌晨4時47分發生自小客車追撞騎士致死，駕駛未停留現場救護隨即肇事逃逸，再發生另部機車追撞車禍受傷案件。嘉義地檢署指派林津鋒檢察官前往相驗，並指揮警方進行現場採證、調閱監視器、查扣肇事車輛及核發被告拘票，拘提黃姓被告到案，對其實施酒測，查得黃姓被告涉有酒駕致死及肇事逃逸等犯嫌。已向法院聲押獲准。

26歲黃姓被告於7日傍晚經警解送地檢署，經林檢察官偵訊後，認為涉犯刑法第185條之3第2項、第1項第1款之酒後駕駛動力交通工具致人於死、同法第185條之4第1項後段肇事致人於死而逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，被告除應負擔最輕本刑3年以上有期徒刑之刑事責任外，勢將承擔鉅額民事賠償責任，且其肇事後逃逸，足認無法排除被告將來為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能，為確保後續偵查、審判及執行程序之進行，確有羈押之原因及必要，訊後於同日晚上7時許，向臺灣嘉義地方法院聲請羈押。並經法院於晚上10時許，裁定獲准。

被告酒駕追撞肇事並致無辜機車騎士1人死亡、1人受傷，嘉檢將持續秉持嚴正執法態度，貫徹究責之司法正義，嚴懲任何不法份子，並同步與財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會啟動關懷機制，提供被害人家屬心理支持及必要之協助與陪伴，體現「溫暖而富有人性關懷的柔性司法」，共同維護社會公共安全與人民生命財產。

