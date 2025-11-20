26歲男無糖手搖飲「加料」當正餐 急性胰臟炎險喪命

一名26歲、體重150公斤的年輕男子，日前因腹痛難耐緊急送醫，檢查發現罹患嚴重高血脂及急性胰臟炎。住院第二天，病情急轉直下，併發急性腎衰竭及呼吸衰竭，緊急轉入加護病房搶救，一度命危。

據了解，該名患者平日工作繁忙，三餐極不規律，習慣以手搖飲替代正餐。雖因患有糖尿病而選擇「無糖」茶飲，卻為了止飢止渴，額外添加珍珠、布丁等高熱量、高澱粉配料，這種「偽健康」的飲食習慣，成為引發一連串重症的關鍵因素。

衛生福利部桃園醫院肝膽腸胃科醫師王晨諭指出，急性胰臟炎是常見急症，通常由膽結石或酒精引起，但近年來越來越多年輕患者是因「高三酸甘油酯血症」所致。

王晨諭強調，手搖飲中的精製糖和高熱量配料，正是導致三酸甘油酯飆升、體重失控的元兇，且直接損害胰臟細胞，不僅引起劇烈腹痛，更可能引發全身性發炎反應，進而導致多重器官衰竭。

衛生福利部桃園醫院護理師葉靜瑜表示：「許多人誤以為『無糖』飲料就安全，但完全忽略了配料中的高油、高糖成分」，即使飲料標榜無糖，配料的熱量和含糖量依然非常驚人，是隱藏的健康殺手。

針對此類問題，葉靜瑜護理師提出「健康三原則」：徹底以白開水取代含糖飲料、恢復規律均衡三餐、飲品聰明選擇。她建議，若真有需要飲用手搖飲，務必選擇純茶類，完全不加任何配料，才能真正維護健康。

