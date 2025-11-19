26歲男網紅「冒用雄女制服」拍低胸穿搭影片 遭校方提告回應了！

【緯來新聞網】一位年約26歲、擁有4.4萬追蹤者的高雄男網紅，近日上傳一支以「乖巧女學生變身壞女孩」為主題的短影片，影片中一名女子穿著高雄女中制服，並表示自己迷戀「8+9」（意指刺青與街頭風格的年輕人），願意主動接受改造，換上低胸與露腰的時尚穿搭，影片曝光後引起爭議，目前校方已備案提告其網紅違反雄女的《商標法》。

26歲男網紅「冒用雄女制服」拍低胸穿搭影片。（圖／翻攝IG）

影片中，一名女子穿著仿高雄女中制服，蹲坐於校門口，並在鏡頭前表示夢想是與「8+9」交往，接著前往服飾店更衣。網紅在旁起哄：「你這樣雄中學生會很喜歡妳。」儘管影片風格帶有喜劇色彩，實際上卻被發現是為販售服裝所設計的行銷內容。



不過，這名女子並非高雄女中學生，制服上也未見學號繡字，網友發現她其實是一名有孩子的中年女性。由於影片在校門口拍攝、使用高雄女中名義與制服樣式。



根據法規，校徽受《商標法》保護，若要商業使用，必須向學校申請授權，未經同意可能構成侵權，而該男網紅影片使用雄女商標拍攝影片並販售商品，已讓校方認定違法，並認為該網紅影片嚴重損害學校聲譽，高雄女中校長鄭文儀已向警方報案，控違反商標法，並要求平台下架影片，目前該影片已下架。



不少校友與在校學生對影片內容感到不滿，認為影片將高雄女中學生形象過度簡化與物化，部分網友留言批評：「乖不乖不是穿著能定義的」、「學生不該被當成噱頭操作」、「利用制服炒作真的太低俗」，還有人呼籲若不道歉就應關閉商店。



面對批評聲浪，該名網紅於18日晚間回應限時動態，表示「不擔心被告」，強調影片本意在展現角色形象的對比與創意，並未刻意貶低任何人或學校，認為所有內容都是基於尊重立場製作。



★《緯來新聞網》提醒您：違法行為，請勿模仿 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

曾之喬產後6個月首現身 自爆常哭「擠奶又痛又累」

花蓮重創！馬志翔曝志工便當被匿名買單：台灣人很愛讓人哭