26歲男胃劇痛疑吞下異物 醫手術取出2把鐵扳手、7支牙刷：像垃圾桶

印度一名26歲男子腹痛就醫，經檢查發現他的胃裡有2把鐵扳手和7支牙刷，所幸在手術後已無生命危險。（圖／翻攝自X／ETV Bharat Rajasthan Team）

印度拉賈斯坦邦齋浦爾市近期發生一起罕見又離譜的醫療案例，一名26歲男子因腹部劇烈疼痛就醫，經檢查發現胃中竟藏有多件異物，醫師立刻替他安排手術，取出2把鐵製扳手與7支牙刷，醫療團隊很傻眼，驚呼患者胃部宛如垃圾桶。所幸手術順利，成功挽救患者性命。

根據印度當地媒體報導，一名男子日前因腹部疼痛難耐，前往齋浦爾SR卡拉紀念醫院看病。患者稱腹痛已有一段時間，醫師先安排X光及腹部超音波檢查，赫然發現患者胃部內有多個形狀異常、質地堅硬的物體，連經驗豐富的醫師都感到震驚。

廣告 廣告

該院的資深胃腸外科醫師坦言，患者狀況相當危急，隨即進行內視鏡檢查，沒想到多個尖銳異物已深入胃壁，隨時可能造成穿孔或大出血，無法透過內視鏡取出。醫療團隊評估後，緊急決定採取開腹手術，手術過程中，醫師從患者胃中取出2把鐵扳手及7支牙刷，順利解除危機。

術後院方指出，該名患者來自比爾瓦拉地區，經了解後才知其患有心理疾病或異食癖，長期出現吞食非食物物品的行為。所幸手術順利且患者恢復狀況良好，生命跡象穩定，目前仍接受觀察與後續治療。

報導中也提到，這起案例在醫學上極具挑戰性，透過即時診斷、正確處置及專業醫療團隊通力合作，才能讓患者化險為夷，也再次提醒民眾重視心理健康與異常行為的早期介入。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬