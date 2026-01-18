26歲男車速太快過彎自撞亡！父母怒告台中市府求償…1原因獲百萬國賠

記者吳泊萱／台中報導

台中26歲男子雨天騎車外出，因車速過快在彎道自撞燈桿喪命，父母告市府獲百萬國賠。（圖／翻攝自google maps）

台中一名26歲王姓男子，騎機車行經文心路彎道路段時，疑因天雨路滑，失控撞上路邊的燈桿，傷重死亡；王男父母質疑道路設施有疏失，怒告台中市交通局請求國賠434萬餘元。法院審理認為，關鍵彎道設置的大型方向引導標誌，尺寸不符規定，應負50％肇責，判交通局應賠償王男父母165萬6641元；全案可上訴。

檢警調查，2023年10月6日下午1時許，王姓男子（26歲）騎乘機車沿文心路二段行駛，行經事故彎道時，疑因天雨路滑，機車打滑衝出道路，撞上人行道的路燈桿底部，導致胸部骨折重創，送醫不治。

王男父母主張，事故路段的道路設施有疏失，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第134條規定，左彎道路應放置大型安全方向引導標誌「輔2」，但現場的標誌卻放置在人行道路樹下，遭樹葉遮蔽，光線不易照射在標誌上，導致用路人無法清楚辨識。

王男父母認為，因標誌疏失，又碰上下雨天，導致兒子無法及時反應前方是左彎路段，才發生自撞憾事，依國賠法提告台中市交通局，請求喪葬費、扶養費、精神撫慰金，合計434萬餘元。

台中市交通局表示，事故路段標誌數量、尺寸及反光性均依規定設置，並無樹葉遮擋情形，認為自撞車禍與標誌無因果關係；且死者王男經抽血檢測，酒測值為0.035毫克，認為是王男飲酒又車速過快釀憾事。

法院檢視相關事證並現場勘驗後認定，事故路段的「輔2」引導標誌尺寸小於標準規定，若交通局依規定設置大型引導標誌，王男就可能及早發現前方彎道路段，避免後續事故，兩者具有相當因果關係，交通局應負賠償責任。

法官審酌王男在事故發生前，有多次變換車道、超車行為，透過距離、時間換算，王男在事故發生前時速達68公里，但該路段限速為50公里，王男在雨天超速行駛，導致過彎失控自撞，也要負50％肇責。

法院計算後認為，王男父母損害總計331萬3281元，雙方各負50％肇責，因此交通局應賠償王男父母165萬6641元；全案可上訴。



