26歲研究生中風引發頭痛癲癇 醫揪出兩側腦室不相通惹禍

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〔記者許麗娟／高雄報導〕26歲吳姓研究生2年前腦中風併發小腦出血，在接受腦室引流手術後保住性命，術後卻飽受頭痛折磨，甚至併發癲癇，四處求醫始終找不出病因，日前至高雄杏永醫院神經外科求診，醫師謝元貴檢查發現患者兩側腦室並不相通，導致先前置入的引流管壓力未能正確調節，造成單側腦壓長期偏高，經重新施行引流手術後，症狀已明顯改善。

吳姓研究生表示，自從中風開刀後，頭痛便如影隨形，發作起來痛到完全無法念書，後來更出現癲癇，由於症狀時好時壞，他原以為這是中風的後遺症，無奈2年來情況一直無法改善。

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謝元貴指出，門診檢查時發現患者有「腦室隔離」現象，形成單側水腦。進一步追查得知，先前置入的引流管功能異常，使腦脊髓液無法順利引流，導致腦壓長期居高不下，正是他2年來頭痛與癲癇反覆發作的元兇。確認病因後，透過醫院腦部手術導航系統重新施行引流手術，術後患者頭痛與癲癇逐漸緩解，氣色與精神明顯好轉。

謝元貴進一步說明，水腦症是因腦脊髓液在腦中過度堆積、壓迫腦組織所致，治療關鍵在於透過引流管將多餘的腦脊髓液導出。然而引流管的壓力設定與置放位置必須相當精準，一旦調節失當，不僅無法改善，反而可能使腦壓失控，引發頭痛、認知退化甚至癲癇等併發症。

謝元貴提醒，腦中風、腦出血患者在接受引流手術後，若仍持續出現頭痛、頭暈、走路不穩、記憶力變差或不明原因癲癇等情形，切勿輕忽，應儘速回診，由神經外科專科醫師評估引流管功能是否正常，才能對症處理、避免延誤治療。

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