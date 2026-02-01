26歲竟終身洗腎！醫列年輕人5大傷腎惡習，第一名比吃太鹹更毒

台灣的末期腎病與透析盛行率長年名列全球前段班，新發生率更高居世界第二。更令人憂心的是，臨床上洗腎族群正快速年輕化，越來越多40歲以下的患者被迫提早面對洗腎危機。

腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名年僅26歲的女子，因突發呼吸困難送醫，檢查後竟發現腎功能已完全衰竭。他藉此提醒，年輕人洗腎幾乎從來不是一夕之間發生，而是多年錯誤生活型態慢慢累積，等到症狀出現時，往往已已難以挽回。

愛熬夜、喝手搖！26歲突然面臨洗腎危機

洪永祥分享，一名26歲女性長期熬夜加班，幾乎每天兩杯手搖飲提神，半年來反覆出現臉部浮腫，卻以為是作息不正常。直到某天深夜突然呼吸困難送醫，檢查發現腎功能已完全衰竭，尿毒素過高引發肺水腫，必須立刻插管並緊急洗腎。

後續檢查才發現，她多年前就已有蛋白尿，疑似慢性腎絲球炎卻從未就醫，加上長期熬夜與高糖飲食，最終讓腎臟走到不可逆的階段。

年輕人為何會洗腎？這些日常習慣正在加速腎臟報廢

洪永祥指出，40歲以下洗腎族群中，常見病因包括：先天或遺傳性腎臟病、腎絲球腎炎、早發性糖尿病腎病變、高血壓相關腎病，以及不明原因的慢性腎臟病。

其中，不少患者早年就曾出現蛋白尿、血尿或血壓偏高，卻未追蹤治療，讓原本還能控制的問題，在年輕階段就快速惡化。而臨床上更常見的情況是，原本就有腎臟脆弱點，卻在長期錯誤生活型態下，被一路推向洗腎。

洪永祥醫師整理出臨床上最常見、也最容易被忽略的「五大傷腎壞習慣」。由於腎臟在功能喪失超過七成前，通常沒有明顯不適，若本身有以下習慣，或曾出現蛋白尿、血尿者，建議及早安排腎功能檢查，才能及時幫腎病踩煞車：

第五名：長期熬夜、睡眠不足

根據 2017 年《Kidney International》 研究，每天睡眠少於5小時，腎功能下降速度顯著增快。原來，睡眠不足會干擾腎臟對血壓與代謝的調控，長期熬夜也容易誘發慢性發炎，成為默默傷腎的隱形殺手。

第四名：極端高蛋白飲食

長期大量攝取蛋白質，會增加腎絲球過濾壓力，對有潛在腎病的人特別傷腎。洪永祥醫師特別提醒健身族群要特別小心。

第三名：止痛藥吃習慣

研究顯示，長期服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）會抑制前列腺素分泌，使腎臟血流量下降。台中慈濟醫院醫師楊洵也提醒，腎功能不佳者應盡量避免自行使用這類止痛藥，以免加速腎臟惡化。

第二名：重鹹、重口味外食

高鈉、高磷的加工食品容易造成高血壓、腎臟發炎與血管硬化，長期下來對腎臟形成沉重負擔。更可怕的是，許多食物吃起來不鹹，鈉含量卻超標，例如白吐司每100公克約含443毫克鈉。起司、涼麵、夾心餅乾、沙拉醬、運動飲料，以及喝起來清甜的日式高湯，都是容易被忽略的「隱藏鈉炸彈」。

第一名：含糖飲料當水喝

手搖飲中的果糖，經代謝後會產生大量尿酸，直接傷害腎小管。國健署提醒，果糖攝取過多會增加腎臟負擔，是年輕族群腎病惡化的重要風險因子。



