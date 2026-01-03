26歲美女交警爆紅！網友驚呼「以為楊紫拍戲」 粉絲跨城追星引網路熱議

記者林宜君／台北報導

北京近日出現一名撞臉楊紫（右）的年輕女交警張鈺（左），引發網路熱議。（圖／翻攝自微博）

北京近日出現一名「撞臉楊紫」的年輕女交警，引發網路熱議，甚至吸引粉絲專程前來現場「朝聖」。這位26歲的女警張鈺表示，感謝大家支持，但希望熱度不會掩蓋其他同事的努力，她會繼續專注工作。綜合媒體報導，張鈺隸屬北京西城交通支隊女子鐵騎隊。她因一段執勤影片而走紅，畫面中她身穿螢光綠警服，在鼓樓路口指揮交通，舉手投足間展現專業與親和，側臉神似中國女演員楊紫。相關影片在一天內瀏覽量破億，網友留言：「警服就是她最美的裝扮！」、「以為楊紫在拍新戲！」。

網友留言：「警服就是她最美的裝扮！」。（圖／翻攝自微博）

甚至有粉絲跨百里專程前往現場。一名來自天津的大學生小王說：「第一眼看到的時候，真的以為就是楊紫在拍新劇呢！」他補充：「不過仔細看，姐姐的眼睛更亮，好像藏著星星一樣，一閃一閃的，特別迷人。」張鈺的工作相當辛苦。女子鐵騎隊共6名成員，平均年齡26歲，主要負責北京中軸線核心景點，包括鐘鼓樓、景山、故宮等周邊交通秩序。她們日常工作長達12小時，節假日從早上9點起。張鈺所騎的警用重型摩托車重達600斤（約360公斤），是她體重的六倍，需要嚴格體能與駕駛訓練才能駕駛。

執勤中，張鈺以「柔性執法」著稱，常用親切語氣勸導違停車輛。（圖／翻攝自微博）

執勤中，張鈺以「柔性執法」著稱，常用親切語氣勸導違停車輛，例如她曾對一名違停司機說：「師傅，咱把車挪挪行不？您看後面這一車人都等著回家呢。」對方立刻配合，場面溫馨。她也曾學習手語，加強與聾啞人士的溝通與交通安全宣導。面對突如其來的網路關注，張鈺保持低調，她表示，新年願望是2026年能在繁忙工作之餘多陪家人，也希望與同事一起繼續擦亮北京交警這張「金名片」。她強調，自己和所有一線交警一樣，只是一名普通的守護者。

