26歲美女警察「撞臉楊紫」！無濾鏡神級美貌曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

中國北京西城交通支隊一名26歲女警張鈺，平時負責鼓樓、景山等景區疏導的工作，近日因其幹練形象與神似演員楊紫的親切笑容，被網友封為「北京最美交警」，相關影片也在網上瘋傳，甚至有粉絲從新疆跑到北京找她，為的就是親口向她致意。面對突如其來的暴紅，張鈺也親自回應了。





北京一名26歲女交警，因絕美外型並神似演員楊紫，被網友封為「北京最美交警」。（圖／翻攝自微博）

根據中媒報導，近日，北京市公安局西城交通支隊的一名女子鐵騎隊員張鈺，因其在執勤時的高挑身材與颯爽英姿在社交媒體上迅速走紅。26歲的她，不僅以敬業的工作態度受到肯定，其幹練形象與親切笑容更被許多網友認為神似知名演員楊紫，受封為「北京最美交警」。此外，三代從警的她，曾在40℃高溫下指揮交通，3分鐘快速處理交通事故，也曾用手語幫聽障老人找尋家人，堅守崗位的責任與擔當的形象，身受民眾們喜愛。

張鈺（上排2圖）被網友說撞臉中國演員楊紫（下排2圖）。（圖／翻攝自微博）

從相關畫面中可見，張鈺擁有精緻且乾淨的五官，皮膚白皙，眼神清澈且透著一股堅毅的英氣。整體給人一種高挑、颯爽且訓練有素的形象。即便是在寒冷的戶外環境中執勤，依然保持著挺拔的姿態。張鈺工作時的影片在網上瘋傳，還有粉絲專門從新疆搭機飛往北京，只為親自向張鈺表達支持。

張鈺坦言對於自己暴紅感到驚訝，但她也不希望這份熱度掩蓋了其他奮鬥的同事。（圖／翻攝自微博）

面對突如其來的關注與認同，張鈺坦言感到受寵若驚，並感性表示：「大家的善意對我來說非常暖心，也讓我在工作上更有幹勁了，從沒想過會得到這麼多的認同」。在受訪時張鈺提到2026年的新年願望，她除了希望在公務繁忙之餘能有更多時間陪伴家人，也強調自己只是團隊中的一員。她謙虛地表示，網路的關注對她而言是一份「沉甸甸的責任」，她不希望這份熱度掩蓋了其他同樣奮鬥在一線的同事，「這份光屬於所有一線交警，我只是盡自己的本分」。

