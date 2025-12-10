26歲警趕上班猛撞闖紅燈婦 她顱內出血搶救2天不治

台北市仁愛路四段、光復南路口，日前發生一起嚴重車禍，一名趕著上班的員警騎機車經過路口時，遇到一名闖紅燈過馬路的82歲婦人，結果騎士閃避不及當場撞上，兩人重摔倒地後送醫。騎車的員警手腳擦挫傷，但婦人傷勢嚴重顱內出血，經過兩天搶救後，仍傷重不治。

婦人顱內出血、譚姓員警擦挫傷送醫。圖／台視新聞

11月28日清晨5點多，26歲的譚姓員警趕著上班，騎車途中撞上闖紅燈的82歲李姓婦人，警方獲報到場，發現被撞的李姓婦人顱內出血，傷勢嚴重被緊急送醫搶救；而譚姓員警也受傷送醫， 他酒測值為零，不過，李姓婦人因為傷勢嚴重，搶救了兩天後，仍傷重不治。肇事原因和責任歸屬，還有待進一步調查釐清。

婦人搶救2日最後傷重不治，詳細肇事原因和責任歸屬有待釐清。圖／台視新聞

台北／黃于臻、饒永忠 責任編輯／陳俊宇

