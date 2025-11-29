台中一名26歲女子酒後駕車，連撞路邊停放汽機車後翻覆，自行脫困後急著找水喝。警方酒測結果顯示其酒測值高達0.55，已明顯超標。女駕駛事後慌張喊著「她有喝酒」、「完蛋了要賠很多」，顯示清楚知道自己行為的嚴重後果。所幸事故未造成他人受傷，否則後果將更加不堪設想！

26歲酒駕女翻車「急找水喝」！慌喊「完蛋了我有喝酒 要賠很多」。(圖／TVBS)

事件發生在台中西屯路與安和路口，時間是在29日凌晨4點多。白色休旅車在路上失控，連續擦撞路邊停放的汽機車後翻覆，四輪朝天倒在路中，車內安全氣囊全數爆開。目擊者描述，女駕駛在事故後自己爬出車外，先是蹲在路旁嘔吐，嘴裡不停喊著「我喝酒了，怎麼辦」。

酒駕女連撞車輛翻覆 自嘆「完蛋了」酒測超標。(圖／TVBS)

女駕駛在脫困後，也急著找水喝。她向附近的早餐店購買紅茶飲用。這一舉動被認為是企圖沖淡體內酒精濃度。然而，這樣的嘗試顯然無效，警方到場後的酒測結果仍顯示其酒測值達0.55，遠超法定標準。

被撞車主表示，女駕駛的休旅車直接撞過來，可能是先撞到電桿後又往前推，造成連環撞擊。目擊者也聽到女駕駛不斷喊著「要賠很多」、「她有喝酒」、「她完蛋了」等話語，顯示她清楚知道自己的行為會造成嚴重後果。

酒駕女撞車翻覆 慌找水喝。(圖／TVBS)

救護車到場後，女駕駛表示左手掌感到疼痛，經檢查為擦挫傷，隨後被送往醫院治療。警方調查後確認，這名26歲的苟姓女駕駛酒後開車上路，不僅要面對警方開出的罰單，還因觸犯刑法公共危險罪嫌被移送偵辦。所幸此次事故雖然造成車輛損壞，但沒有造成其他用路人受傷，否則後果將更為嚴重。

