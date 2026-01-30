26歲陸健美網紅夢中猝逝！生前「唇發紫、血管鼓起」誤當疲勞

大陸健美網紅畢嘉琪猝逝，得年26歲。(圖/微博)

大陸一名年僅26歲的健美網紅畢嘉琪，近日傳出在睡夢中突然離世，噩耗一出震撼當地健美圈，也讓不少粉絲感到錯愕與不捨。事後，他的好友公開畢嘉琪生前的照片，發現身體似乎早已出現警訊，只是當時被誤認「訓練後的正常疲勞」，沒有及時就醫。

根據陸媒報導，畢嘉琪是大陸寧波健身圈相當知名的健美選手，向來以訓練刻苦耐勞著稱。他在社群平台上經常分享自己揮汗健身的畫面，除了參加健美賽事外，也擔任健身教練。憑藉著線條分明的肌肉與厚實的上半身體態，不只被封為「肌肉男神」，亦吸引許多粉絲追隨。

沒想到，畢嘉琪才26歲就離開人世，其好友在微博發文透露，畢嘉琪不久前才買房，剛搬進新居，原本計畫邀請朋友一起聚餐、打麻將，卻因大家時間無法配合而作罷，未料這次未能成行的聚會，竟成了無法彌補的遺憾，令好友悲痛不已，至今仍相信他只是想多睡一會兒。

友人發現畢嘉琪生前唇偏紫、頸部血管異常凸起。(圖/微博)

好友翻著畢嘉琪生前的照片，突然發現他當時的身體疑似早就發出求救的訊號。照片中的畢嘉琪，雖然滿身肌肉，但嘴唇發紫、神情顯得疲憊憔悴，頸部血管更出現異常鼓起，看起來很像是嚴重缺氧，只是在當時，畢嘉琪和身邊的人都不以為意，以為那只是「訓練後的正常疲勞」，因此錯過黃金就醫時間。不過，畢嘉琪的真正死因，仍有待官方進一步釐清。

