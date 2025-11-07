26歲青年死後…韓「倫敦貝果」爆逼迫員工自願離職 僅3%能領失業給付

倫敦貝果博物館的店面，員工相當忙碌。翻攝倫敦貝果博物館IG



據南韓媒體今天（11/7）報導，南韓最知名的貝果店「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum），日前驚傳26歲員工疑似過勞猝死，現在又有前員工爆料，該公司要開除員工時，會強迫員工寫下「自願離職」，導致僅有3%離職員工順利領到失業給付金。

據《韓民族日報》報導，南韓人氣最高的貝果店「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum）醜聞纏身，今年7月16日在該公司宿舍，26歲男員工鄭孝元（정효원，音譯）被人發現心肺停止，同住的同事緊急通報，但送醫後宣告不治，疑似過勞導致猝死。

廣告 廣告

韓媒本月6日採訪關注此案的進步黨國會議員鄭惠曔，並從勞動部獲取統計資料，發現倫敦貝果博物館旗下11個事業單位，從2023年至2025年9月，共計1250名員工離職，卻僅有41名員工領取失業給付金，換算下來，僅有3%的離職員工能領到失業給付。

根據公司的資料，在750名員工當中，有726人簽訂定期勞工契約，佔比高達近97%，依照南韓法律規定，定期契約的勞工，只要是因「合約期滿」離職，也有資格領取失業給付。

職場剝削119線上工會事務處長張鍾洙（장종수，音譯）批評：「定期契約勞工比例高達97%，實際領到失業給付的人，卻連5%都不到，根本不符合常理。」

有人指出，背後主因就是公司施壓，曾在倫敦貝果博物館擔任組長的A某表示：「有位員工的工作能力不佳，我本來打算開除他，但公司本部指示我『讓他自己說出想離職』。」

另一位前員工B某受訪透露：「我因為過勞導致身體出現問題，詢問公司失業給付的規定，對方卻說這會導致公司的利益受損，不准我申請，主管也要我寫下『自願離職』，幾乎沒聽過其他同事領到失業給付。」

國會議員鄭惠曔指出，倫敦貝果博物館還會要求被投訴的員工，在公司群組內上傳影片，內容是公開朗讀道歉文，從本部到分店，全公司的員工都能看到，形同是侵犯人權。

倫敦貝果博物館回應，許多員工在累積技能後，會到其他咖啡廳就職，或出走自己創業，才導致自願離職比例偏高，並非公司逼迫。

更多太報報導

核處理水爭議暫緩？中國恢復進口日本水產 6噸北海道扇貝順利出貨

連做21小時、搬250KG！韓貝果店26歲員工過勞死 遺屬請工傷遭罵沒道德

全韓最紅貝果店26歲員工疑過勞猝死 每天做13小時「死前整天沒吃飯」