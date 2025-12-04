26歲饒舌歌手驚傳身亡！「孩子就在旁邊」女友遭逮捕

年僅26歲的美國饒舌歌手Poorstacy驚傳離世。（圖／翻攝自Poorstacy IG）





年僅26歲的美國饒舌歌手Poorstacy（本名Carlito Junior Milfort）於11月30日離世，疑似輕生身亡。同住飯店的女友Nicole Grikstas隨後遭警方逮捕，此外，當地警方證實兩人的小孩也在場，引發外界震驚。

綜合《TMZ》等外媒報導，Poorstacy於上週六清晨在佛羅里達州博卡拉頓（Boca Raton）一間飯店內發生「緊急醫療事件」，警方在當地時間上午8點接獲報案後趕抵現場，隨後將他送往附近醫院，但最終仍宣告不治。飯店人員也向警方透露，Poorstacy與女友及孩子已入住約10天。

同住飯店的女友Grikstas向警方供稱，三人入住期間，她與Poorstacy曾在孩子面前吸食古柯鹼等毒品。在案發前一晚，兩人發生激烈爭吵，互控對方不忠。她更指出，Poorstacy一度指責她藏起毒品，甚至揮舞手槍威脅要開槍，但她在當下並未將孩子帶離現場。

警方進一步表示，Poorstacy最後在女友和孩子面前輕生。警方接獲報案到場後，在房間內找到毒品與槍枝，隨後將Grikstas逮捕。不過，Poorstacy的家屬質疑，死因可能涉及他殺。但警方目前僅將他的死亡判定為一起「事件」，且未提供更多細節。





