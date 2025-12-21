26歲AV女優進軍美國！勇闖成人屆奧斯卡 揭「舌頭分割」手術秘辛

26歲新生代AV女優Jesse 魷魚。大象傳媒提供

26歲新生代AV女優Jesse魷魚，日前傳出即將參加2026年美國AVN大獎（AVN Awards）的投票選拔。這場被譽為「成人界奧斯卡」的盛事，即將於明年1月24日在拉斯維加斯登場。Jesse魷魚不只是去參加典禮，更帶著台灣影迷的期待，要向全球證明台灣女優的軟實力。

Jesse魷魚能挺進國際，最受矚目的莫過於她那充滿視覺衝擊的「雙舌」標誌。為了追求心中那份極致的特色，她在成年後毅然決定動手術將舌頭分割，熬過了漫長的術後復原期，才成就了如今在鏡頭前靈活自如、充滿神祕感的「蛇姬」形象。分享擁有雙舌得心得：「吃起冰淇淋特別有滋味！接吻起來也會更加刺激。」

26歲新生代AV女優Jesse 魷魚。大象傳媒提供

事實上，Jesse魷魚私下是個不折不扣的宅女，可以在家打一整天電動不出門。甚至因為對外在要求極高，只要有重大活動，她就會有「身材焦慮」，嚴格控管自己的身材，保持最佳狀態。

對於此次參與盛事，Jesse魷魚直言：「這是我人生中重要的轉捩點之一，希望大家能成為我的後盾。」現在正是粉絲集氣的時刻，透過大家行動力挺，希望可以在『成人奧斯卡』投票區投自己一票 ，這不僅是她個人的夢想，更是台灣成人產業走向國際的重要時刻。



