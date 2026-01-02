26米聖誕樹熄燈倒數！ 高雄聖誕生活節吸引破百萬人潮

南台灣最浪漫聖誕饗宴「2025高雄聖誕生活節」，4日晚間12點中央公園26米聖誕樹熄燈後將正式閉幕，為長達一個多月的高雄聖誕月劃下圓滿句點。本屆聖誕生活節自去年11月28日登場的「聚光成城 聖誕禮讚」光環境點亮中央公園後，每週末登場百攤特色市集及12月20日起澎湃展開的「Golden公園大舞台」，25組超強卡司連唱五天的精彩策劃下，創下單月破百萬人次造訪的新紀錄，更成功擴大節慶人潮效應至鄰近百貨與商圈。

廣告 廣告

圖說：「高雄聖誕生活節」期間拉長，每週末為商圈帶來滿滿人潮。（圖片來源：高雄市經發局提供）

經發局長廖泰翔表示，自112年起舉辦的「高雄聖誕生活節」，每年皆不斷創新，今年第三屆除了優化活動內容外，更配合光環境展期首度將活動期間拉長為「聖誕月」，從親子溫馨的「中央聖誕小鎮」到熱血搖滾的「聖誕黃金週」，讓中央公園在單月不僅吸引超過百萬人次造訪，也帶動超過2,200萬元的市集營收。

圖說：熱血搖滾的「聖誕黃金週」，成功吸引許多年輕朋友、外地遊客至中央公園。（圖片來源：高雄市經發局提供）

此外，在公私部門合作下，串聯在地商圈夜市與全市百貨公司，推出「心願放大」聖誕驚喜，包括「市集滿200送50」及「13家百貨憑卡驚喜贈」兩大優惠方案，讓參與的市民感受高雄最具誠意的年末祝福，並大幅提升商圈夜市店家的參與度，同時促動百貨業績顯著成長，為後續的跨年、寒假與春節檔期提升消費動能。

圖說：周邊新堀江及中央公園商圈迎來久違的人潮，導引促動百貨業績成長。（圖片來源：高雄市經發局提供）

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，今年「高雄聖誕生活節」期間拉長，每週末都有市集活動不僅人潮滿滿，更透過商圈夜市券導流機制，吸引大量年輕客群與外國遊客深入商圈巷弄，讓新堀江再度成為打卡熱點，不僅許多在地老朋友再次走入商圈重溫回憶，更迎來許多年輕朋友、外地遊客甚至外國觀光客，讓人潮澎湃熱鬧的場景再現，成為全台最亮眼的潮流地標。

中央公園商圈理事長林濬鴻指出，近年「高雄聖誕生活節」活動的舉辦，讓商圈逐漸嶄露商機，更加特別感謝市府在聖誕月前完成商圈內的道路改善工程，成功吸引更多餐飲店家、咖啡店、服飾店進駐，一起在這個冬季以嶄新商圈氣象迎接人潮，也大幅提升消費者逛街的舒適度與安全性，現代化的街區設計更吸引無數年輕人前來街拍攝影，帶動社群討論度。

更多品觀點報導

棧叁庫「PIER F」啟用 從香蕉碼頭到AI基地 打造高雄智慧輸出新門戶

高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」 周末逾20萬人次進場

