26萬人領錢了！「這縣市」拍板加碼普發6000元，最快農曆年前領到大紅包

隨著年底將至，地方政府紛紛推出振興經濟措施，其中現金發放政策備受民眾關注。嘉義市政府近日宣布一項重大利多消息，將加碼普發現金給市民，發放金額高達6,000元，預計將有26萬名市民受惠，總預算規模達16億2,100萬元。若議會審議過程順利，最快明年農曆過年前嘉義市民就能拿到這個大紅包。

嘉義市加碼普發6000元

嘉義市政府此次現金發放政策源於國民黨團書記張秀華議員提案普發3,000元，獲得各黨派一致支持後，市長黃敏惠順勢宣布加碼至6,000元。市府表示，已與中央政府溝通並獲得同意，相關預算案將於12/9送交議會審議。

廣告 廣告

嘉義市連續15年０負債

黃敏惠在會議中強調，嘉義市向來恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續７年維持公共債務為０的優異表現。此次普發6,000元現金所需的16億2,100萬元預算，完全來自累計歲計賸餘，採取「不舉債」方式辦理，同時確保「不影響公共建設」的推動。

４大振興計畫同步啟動

除了「振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」，市府也提出３項振興經濟計畫，包括「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」以及「振興經濟永續新生活推動計畫」。這些提案已納編第６次追加減預算案，希望透過多元化的振興措施，協助市民及各行各業穩健營生。

借鏡過往經驗創造雙贏

黃敏惠回顧過去政策成效，指出嘉義市在三級警戒期間曾普發2,000元現金，成功刺激本市營利事業銷售額較前一年成長9.56％，持續創下歷史新高。她強調「我們發錢，也要能夠賺錢」的理念，呼籲市民將現金用於在地消費，透過提振嘉義市經濟發展、提升營利事業銷售額，有助於統籌款分配，進一步挹注市府財源，達到良性循環的效果。

▲嘉義市將普發6,000元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

嘉義市政府

網址：https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx

更多食尚玩家報導

行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道

不是UNIQLO！網友推薦「１款發熱衣」不到500元、超保暖：穿了就像行走暖爐

身分證分隔線竟不是直線！內政部曝「藏了這些字」，網友驚：活21年才知道

2025熱銷泡麵排行TOP10！「維力炸醬麵」只排第５，話題黑馬也入榜



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章