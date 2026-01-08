26.1％弱勢兒少需半工半讀 高中生淪板模工 12小時賺不到千元

南部的高中生浩浩（化名）仍在學中，走進工地成為板模工換取日薪維生。（展望會提供／林良齊台北傳真）

南部的高中生浩浩（化名）仍在學中，母親因遭詐騙捲入司法案件、帳戶遭凍結並入獄，繼父照顧能力有限，家庭支持幾近消失，為了活下來，走進工地成為板模工換取日薪維生，陪伴浩浩的台灣世界展望會社工員孔詩儀說，這類工作多半沒有勞健保，薪資甚至低於法定標準，一整天工作12小時可能不到1000元；但低薪、高勞動又危險的工作，對偏遠地區或部落孩子而言是常態，為了生存，習慣「哪裡有錢就去哪裡」。

據展望會統計，服務兒少中有 26.1％得半工半讀，而高達80.1％的工作動機是為支付食宿、交通等最基本的生活開銷；更有71.4％的弱勢青年在升學與職涯銜接關鍵期嚴重缺乏支持，因此每4名國中以上兒少，就有1人選擇畢業後不再升學，當中10.5％明確因經濟放棄升學。弱勢兒少有91％ 集中於服務業（69.2％）及體力、清潔等勞務型工作（21.8％），多屬門檻低、替代性高、缺乏職涯累積價值的非正式就業，更有21.2％的兒少時薪低於法定最低工資，直接被鎖進低技術的勞力循環中。

台灣世界展望會社工員林晏渟則觀察，「最快可以領到錢的工作」是弱勢兒少最常做的工作，像是在工地爬鷹架、扛水泥等臨時勞力，馬上就能領到日薪；但因為太想領「快錢」，也有孩子甚至家長誤入詐騙陷阱，造成更大的經濟黑洞。她也觀察，為了負擔家計，有的孩子還要兼兩份打工，坦言孩子家裡有經濟壓力，不能要他不打工，但是會教他們和雇主爭取應有的權益，保障自己。

為了打破被經濟現實迫使妥協的路徑，台灣世界展望會除了提供弱勢兒少助學金、積極輔導金外，也積極展開各項技能培力策略，透過社工關懷，提升面臨職場的應對與權認知等能力，呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，為孩子補上關鍵支持。捐款可洽台灣世界展望會官網。

