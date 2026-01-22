260家無人機台廠集結迎戰美FCC認證 非紅供應鏈成無人機入場門票

台灣卓越無人機海外商機聯盟會員，經濟部、外交部、公部門代表，達成幫台廠通過美國FCC聯邦通訊委員會強化無人機新規定結論。圖／台灣卓越無人機海外商機聯盟

全球無人機產業正在加速起飛，台灣也把原本零散的力量整隊成軍。經濟部在2024年9月推動成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），會員數從最初約50家，一路暴衝到超過260家，幾乎把整條無人機產業鏈都拉進同一陣線。

聯盟昨（22）日首度舉辦會員大會，由漢翔公司邀集產官研代表齊聚一堂。場氣氛明確：大家都知道，現在不衝，就會錯過這一波全球無人機供應鏈重組的黃金窗口期。要快、快幫台灣業者拿到美國市場的入場券。

隨著美國聯邦通訊委員會FCC強化無人機管制，新規定要求產品必須通過GreenUAS或BlueUAS等認證，否則就可能被擋在美國市場之外。而目前台灣已通過相關認證的廠商，美國BlueUAS公開的名單中就有雷虎科技。

為了不讓其他業者卡關，聯盟與工研院直接訂出兩條務實路線。第一，建立正式授權管道，預計在1月底引進美方認證機制，讓台灣廠商不用自己摸索、繞遠路。第二，改用「輔導取代補貼」，協助業者降低整體認證成本，同時也避免被美方質疑傾銷或不公平競爭，等於要先把雷給排除掉。

不只顧認證，聯盟也拚國際曝光。去年已和7個國家、11個無人機相關組織結盟，合作足跡橫跨歐洲、美洲與亞洲。今年動作只會更快，近期就將組團前往新加坡、韓國與馬來西亞，直接帶著台灣技術去國際場子亮相。

聯盟主席、漢翔董事長曹進平直言，「現在正是台灣無人機產業最好的時機。」他也強調，聯盟接下來會扛起對外協商的角色，積極爭取政府對政府的G2G訂單，用訂單把產業撐起來。

在國際市場，「非紅供應鏈」早就不只是加分題，而是入場門票。聯盟已彙整出一份完整型錄，納入完成能量盤查的廠商，從整機、模組到關鍵零組件一次到位，讓國際客戶一看就懂，台灣有一整套「去紅化」供應鏈。

曹進平表示，聯盟的目標很清楚，就是把過去分散的技術整合起來，轉換成國際市場看得懂、也信得過的競爭力。

這場會員大會不只談商機，也談無人機的未來發展。主辦單位安排全球趨勢講座，邀請國際夥伴交流複材製造、3D列印、影像導航與資安等關鍵技術。其中，剛與漢翔合作的Vantor公司，也分享備受關注的「無GPS導航技術」，讓不少國內業者眼睛一亮。

現場出席陣容同樣很有代表性，除了聯盟協同主席神耀科技、亞洲航空、雷虎科技，還包括中光電智能機器人、長榮航太，以及經濟部、外交部、嘉義縣政府與多個產業法人代表。

這場大會釋放的訊號很清楚：台灣無人機產業，已經不再單打獨鬥，而是正式組隊上場。接下來能不能在全球無人機版圖中卡位成功，就看這股「抱團出海」的力道了。



